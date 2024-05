Česko potřebuje inovace, otevření trhu práce a dostupné energie, říká analýza

Pro průmyslovou činnost je optimální, aby suroviny, komponenty, pracovní síla, stroje a zařízení pocházely ze zdrojů domácí ekonomiky. A také aby byly cenově a kvalitativně nejvýhodnější. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti EY ČR prezentované na společné tiskové konferenci se Sdružením pro zahraniční investice (AFI).

V roce 2021 tvořily výrobky zpracovatelského průmyslu 91,8 procent dovozu do Česka. Největší podíl představovala oblast motorových vozidel, počítačů a elektroniky. Hodnota importu vzrostla z 1 878,6 miliard. Kč v roce 2005 na téměř 4 miliardy Kč v roce 2021.

„Pro posílení domácího průmyslu je důležité rozvíjet výrobní kapacity, zlepšovat know-how, snižovat administrativu a hledat alternativy k dovozu,“ domnívá se Zdeněk Dušek, partner, EY Česká republika.

EU podle něj vyvíjí snahy o lokalizaci co největší části dodavatelských řetězců. Výsledkem jsou třeba dokumenty jako Antverpská deklarace o evropské průmyslové dohodě nebo Evropský akt o kritických surovinách, které mají posílit roli Evropy jako světové průmyslové velmoci.

I Česko by mělo usilovat o lokalizaci

Podle Ondřeje Votruby, výkonného ředitele AFI se Česko musí zaměřit na diverzifikaci zdrojů. „Pokud naše extrémně otevřená ekonomika nechce zůstat zranitelná narušenými dodavatelskými řetězci, měli bychom usilovat o lokalizaci co největší části dodavatelských řetězců do ČR. A podpořit automatizaci a robotizaci všech typů výrob,“ říká Votruba.

Analýza také ukazuje, že v případě železa, oceli a výrobků z nich má Česko mírně pozitivní obchodní bilanci v jejich objemu. V cenách je ale bilance výrazně minusová, a to v řádu 11,4 miliard Kč. Znamená to tedy, že ČR dováží ve vyšších cenách, než vyváží.

Podobná situace se netýká jen železa a oceli. „U řady surovin nevyvážíme s přidanou hodnotou. Třeba u výrobků ze zinku dovážíme 6,6 tis. tun v hodnotě 1,2 miliardy korun, ale vyvážíme v úplně stejné hodnotě 10,2 tis. tun, tedy vyvážíme mnohem levněji, než dovážíme. Naopak u lithia dovážíme 1,9 tis. tun galvanických článků a lithiových baterií v hodnotě 1,6 miliardy korun. Vyvážíme pouze 0,5 tis. tun, ale v hodnotě 1 miliardy,“ dopňuje Votruba. Podle něj je na tomto příkladu vidět, že „s přidanou hodnotou dokážeme pracovat správně a mohlo by tomu tak být i u ostatních surovin“.

„ČR ukázala, že umí nabídnout zázemí pro výrobu s přidanou hodnotou. Ještě větší výhodu bychom získali, kdybychom měli dostatek zón připravených pro moderní průmyslovou výstavbu. Proto je potřeba rychlejší a předvídatelnější povolování staveb,“ uvedla místopředsedkyně řídícího výboru AFI Kára Sobotková.

Řešením je otevření trhu práce

„Musíme se také zaměřit na nastavení rozpočtového určení daní, aby byly obce více motivované k rozvoji, a snížit byrokracii stávajícím podnikům a podnikatelům obecně, aby mohli více investovat do automatizace a zvýšení přidané hodnoty,“ řekla.

Vláda by podle zástupců průmyslu měla maximálně zjednodušit a zrychlit proces zaměstnávání cizinců a současně flexibilněji pracovat s kvótami pro vybrané země tak, aby odpovídaly požadavkům jednotlivých odvětví. „Tuzemský průmysl nadále brzdí tisíce neobsazených pracovních míst, na které nejsou zaměstnavatelé schopni získat zaměstnance s vhodnou kvalifikací. Řešením je více otevřít trh práce zahraničním zaměstnancům,“ doplnil výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.

Prioritou pro stát by podle zástupců firem mělo být také zmapování ložisek a obnova těžby kovů, nerostů a materiálů pro stavebnictví šetrnou formou, a to s přímým napojením na jejich zpracování v Česku. Energetika a teplárenství pak musí přejít co nejrychleji na nízkoemisní zdroje, tedy na obnovitelné zdroje energie, a pokračovat v rozvoji jaderné energetiky, uvedli.

Energetika se ukazuje jako klíčový faktor pro budoucí rozvoj průmyslové soběstačnosti a konkurenceschopnosti ČR, přičemž zejména cena a dostupnost energií budou rozhodující pro rozvoj zpracovatelského průmyslu. Ten se v důsledku transformace, automatizace a digitalizace stává energeticky náročnějším.

„Investice do jaderné energetiky, modulárních reaktorů, rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů a modernizace energetické infrastruktury jsou nezbytné pro zajištění konkurenceschopnosti v klíčových odvětvích a pro snížení závislosti na fosilních palivech, což je zásadní nejen pro ekonomickou bezpečnost, ale i pro udržitelný růst České republiky,“ uzavírá Zdeněk Dušek, partner, EY Česká republika.