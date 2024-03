Cena zlata rekordně stoupla. Chcete do něj investovat? Co o něm víte?

Investice do drahých kovů lidé v průběhu staletí vždy chápali jako dlouhodobou ochranu majetku, finanční rezervu a pojistku před inflací, před propadem trhů i před finanční krizí. A nejinak je tomu dnes. Uvažujete, že budete do zlata investovat? Víte, co je karát a kde se našel největší zlatý nugget? Otestujte si své znalosti.