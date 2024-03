Cena zlata stoupá. Mohla by atakovat až tři tisíce dolarů za unci, soudí odhady

Cena zlata se nepřetržitě zvyšuje už sedm dní, částečně i za podpory horších statistických dat z USA. Tak dlouho se cena bez přerušení naposledy zvyšovala v listopadu 2021.

Powell ve středu vystoupil před výborem pro finanční služby Sněmovny reprezentantů s pololetní zprávou o měnové politice. Naznačil mimo jiné, že základní úrok by se mohl snížit už v nadcházejících měsících, pokud se ekonomika bude vyvíjet v souladu s očekáváním. Analytici jako začátek cyklu snižování sazeb v USA nejčastěji zmiňují červen.

Cena termínového kontraktu na zlato s dodáním příští měsíc se ve čtvrtek dopoledne dostala nad 2 167 USD/oz.

Vedoucí týmu pro obchodování s komoditami ve společnosti Macquarie Marcus Garvey podle agentury Reuters řekl, že horší statistická data z USA dala zlatu důvod k cenovému růstu. Ten se ale podle něj zdá nepřiměřeně velký, což může být způsobeno větším nákupem futures, tedy termínových kontraktů na zlato. Začátek těchto větších nákupů lze podle něj vysledovat do pátku minulého týdne.

Cena ještě může růst

Pokud páteční statistika z amerického trhu práce nebo data o inflaci příští týden ukážou horší výsledek, pak by se cena zlata mohla čistě podle technické analýzy dostat na 2 300 dolarů za unci, poznamenal Garvey. Šlo by ale podle něj zřejmě pouze o krátkodobý jev, než by se ceny zase upravily. S ohledem na stav západních ekonomik a mezinárodní politickou situaci považují někteří ekonomové metu 3 000 amerických dolarů za unci za spodní hranici.

„Očekáváme, že nákupy ze strany centrálních bank budou kvůli geopolitické nejistotě pokračovat, zpomalení růstu čínské ekonomiky udrží globální růst pod kontrolou. V nejistém finančním prostředí tedy zlato zůstane pro banky bezpečnou investicí,“ řekl Jigar Pandit, který vede tým obchodníků s komoditami a měnami ve společnosti Sharekhan. Ta patří pod francouzskou banku BNP Paribas.

Základní úrok, takzvaná sazba na federální fondy, je nyní v USA v pásmu 5,25 až 5,50 procenta. To je maximum za více než 20 let. Centrální banka se vysokými sazbami snažila bojovat s inflací, která už ale v posledních měsících zvolňuje a v lednu činila 3,1 procenta. Dnes Powell ve Washingtonu vystoupí ještě před bankovním výborem Senátu.

Ceny dluhopisů americké vlády se po slovech šéfa Fedu začaly zvyšovat, což znamená, že klesaly jejich výnosy. Nižší sazby zvyšují zájem o zlato, které samo žádný výnos nenese. Investoři zlato nakupují i jako uchovatele hodnoty v dobách politické a ekonomické nejistoty.

Vedle zlata sílí zájem také o stříbro. Cena kovu k okamžitému dodání dopoledne vykazovala růst asi o půl procenta na 24,08 USD/oz, naopak cena platiny byla nepatrně slabší a pohybovala se pod 905 dolarů za troyskou unci. Palladium bylo levnější asi o 1,5 procenta a prodávalo se za méně než 1 027 USD/oz. Jde ale o korekci mohutného růstu z předchozího dne, kdy cena vzrostla o více než 12 procent.