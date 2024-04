Zlato místo bankomatu. Američané berou útokem zastavárny a zbavují se ho

Investoři a obchodníci s kovy se stále nemohou shodnout, co přesně stojí za nedávnými raketovým nárůstem ceny zlata. V zastavárně King Gold & Pawn v newyorském Brooklynu je to zákazníkům jedno. Chtějí teď jen prodávat. „Lidé zlato používají jako bankomat, který nikdy neměli,“ říká jeho majitel Gene Furman. V jeho obchodě je počet lidí přicházejících prodávat nebo zastavovat zlaté šperky třikrát vyšší než od konce února, kdy ceny komodity začaly růst.

Mezi zákazníky je i třicetiletý IT specialista Branden Sabino, který minulý týden prodal zlatý náhrdelník a zlatý prsten. „Ceny jsou vysoké a já potřebuji hotovost,“ říká Američan. Dodává, že vzhledem k rostoucím nákladům na nájem, potraviny a pojištění auta i proto, že nemá žádné úspory, pro něj jiná možnost neexistuje. Další zákaznice nedávno zastavovala náramek, aby splatila účty za plyn. Něco takového udělala podle svých slov poprvé. „V případě potřeby ale přijdu znovu,“ říká.

Zlato jako bezpečí

Rychlost a rozsah vzestupu ceny zlata je ohromující. Od minima 2024 v polovině února vzrostlo o 17 procent. Investoři obvykle ve zlatě hledají bezpečí ze strachu v dobách politických, hospodářských a finančních krizí. Eskalace napětí na Blízkém východě, válka na Ukrajině a blížící se volby v USA nyní opět podtrhují jeho tradiční roli útočiště. Někteří investoři zároveň sázejí na to, že inflace se může dlouhodobě držet výše, což podporuje jeho růst.

Většinu zlata drží státy, jen USA ho mají více než 8 000 tun. Na světě je však spousta soukromých zásob tohoto kovu. Obchodníci většinou kupují již jednotky o hmotnosti 1 gram (asi 0,032 trojské unce). Pak jsou tu šperky nebo mince, kupované jako dárky, shromažďované po léta rodinami, předávané z generace na generaci. Měnící se móda či aktuální finanční potřeby způsobují, že dnes už často není důvod předávat staré věci příbuzným. A současné ceny jsou lákavou nabídkou.

„Mladí lidé už dnes nenosí šperky po babičce. Většina chce hodinky od Applu, nechtějí ty kapesní,“ říká Tobina Kahnová, prezidentka společnosti House of Kahn Estate Jewelers.

Zájem má Čína

V pátek se cena zlata zvýšila na nový rekord 2 431,52 dolaru za unci. Později sklouzla zpět na přibližně 2 341 dolarů. Podle pozorovatelů právě nyní přichází velká část poptávky z Asie a rozvíjejících se trhů. Centrální banky v čele s Čínou od roku 2022 skupují zlato v nebývalé míře ve snaze diverzifikovat systém od svých dolarových rezerv. V této asijské zemi však nyní nakupují i běžní spotřebitelé, kteří si pořizují mince, pruty, šperky, ale také burzovně obchodované fondy sledující zlato a akcie těžařů zlata.

Je to obrat od historického vzorce, který vládne světovému obchodu již několik desetiletí, kdy právě asijští kupci mají tendenci prodávat v době vysokých cen.

„V západních ekonomikách vzhledem k relativní ekonomické síle, zejména ve Spojených státech, neexistuje žádná naléhavá potřeba nakupovat zlato“, říká Adrian Ash, ředitel výzkumu v online službě pro investice do zlata BullionVault. „Gaza a Ukrajina jsou sice katastrofy, ale pro západní investory teď prostě nejsou aktuální,“ dodává.

Dlouhodobé problémy, jako je rostoucí zadlužení USA a zdraví bankovního systému, stejně jako obavy z inflace, samozřejmě znamenají, že někteří investoři chtějí vlastnit tento kov bez ohledu na cenu. Jason Collins, ředitel společnosti Gerrards Precious Metals v historické londýnské klenotnické čtvrti Hatton Garden, uvedl, že někteří jeho zákazníci stále kupují zlato kvůli pochybnostem o bankách. „Kdyby se najednou stalo něco špatného a celý bankovní systém by se zhroutil, vaše zlato vám v kapse zůstane,“ říká.

A jak to bude se zlatem dál? Zlatnice Tobina Kahnová má varování pro všechny majitele, kteří stále vyčkávají a doufají, že by zlato mohlo dosáhnout hranice 3 000 dolarů. Podle jejího názoru nic takového čekat nelze.

„Je to teď velmi rušné a denně nám volají stovky lidí, kteří chtějí prodávat. „Říkám jim, aby to udělali hned, protože teď je cena na nebývalé úrovni. Ale nikdo neví, co bude zítra,“ uzavírá podle Bloombergu.