Na hraně blackoutu. Šéf ČEPS vysvětluje, co málem položilo evropskou síť

Je to měsíc a pár dní, co byla evropská elektrická síť na pokraji obřího blackoutu. Hrozilo, že velké oblasti zůstanou bez dodávek elektřiny, pokud dispečeři přenosových soustav rychle nezasáhnou. „V Česku se frekvence vrátila do normálu po několika sekundách, takže spotřebitelé poruchu ani nezaregistrovali,“ říká šéf přenosové soustavy ČEPS Martin Durčák.