Hrdina Cienciala v euforii: V šatně jsme si řekli, že naše lajna rozhodne

Završil tím svoje i z osobního pohledu velmi vydařené play off, v němž se 14 body (7+7) skončil v kanadském bodování druhý hned za parťákem z lajny Liborem Hudáčkem.

„Neskutečné. Viděl jsem, že puk skončil za brankovou čárou, ale nebyl jsem si jistý, že to bude platit. Letos, když dáme gól, se to jde totiž ještě vždycky zkoumat na videu... Ale šel jsem si za tím. Marko Daňo mi to tam perfektně hodil a já pořádně ani nevím, jak jsem skóroval. Snad hokejkou mezi nohy,“ komentoval 28letý Cienciala klíčový moment utkání, jenž se odehrál v 84. minutě.

Právě tak to bylo; třinecký útočník kotouč do sítě dotlačil i s pardubickým gólmanem Romanem Willem, přestože jej usilovně bránil pardubický Lukáš Radil, kterému navíc spěchal na pomoc obránce Libor Hájek.

„Obrovská radost, Hudy (Libor Hudáček) mě tam s Markem hned zavalil. Pak na nás naskákali kluci, byl to nepopsatelný pocit,“ líčil Cienciala.

Že právě Ciencialova řada s křídly Daněm a Hudáčkem vezme osud do vlastních rukou, bylo tak trochu „naplánováno“ po prvním prodloužení v kabině Ocelářů. Přitom už právě zkraje úvodního nastavení se zdálo, že hostům v Pardubicím začíná „docházet“ - poté se ale, minimálně někteří z nich, obdivuhodně vzchopili.

„My jsme ve druhé třetině měli pasáž, kdy trenéři točili víceméně dvě lajny. Ale ta naše díky tomu aspoň byla odpočatá. Před druhým prodloužením jsme si s Hudym v šatně říkali, že to rozhodneme, že jsme čerství. A to se stalo,“ lebedil si Cienciala. „Oslavy budou obrovské.“

Třinec absolvoval tři maximálně dlouhé sedmizápasové série, navíc je uměl obracet.

„Ještě teď mě z toho mrazí. Bylo to nesmírně těžké play off. Už jen to, co jsme dokázali proti tak silné Spartě - otočit z 0:3 na 4:3... A potom vyhrát titul proti Pardubicím. Je to něco neuvěřitelného,“ rozplýval se Cienciala.

A velebil třineckou partu, kterou postupně decimovala rostoucí marodka.

„Během play off nám ‚popadali‘ nějací hráči. Nicméně v týmu jsme měli další skvělé kluky, kteří je plnohodnotně nahradili. Bez správného týmu to vyhrát nejde,“ konstatoval.

V čem tedy spočívá největší síla třineckého mančaftu? Jednoduše ve všem. „Měli jsme perfektní gólmany, ve všech sériích nás podrželi. K tomu perfektní obrana, perfektní útok. Uhráli jsme to jako tým. V play off nikdo moc nevyčníval, každý vždycky dal nějaký důležitý gól. Klobouk dolů, co se v Třinci letos zase povedlo,“ řekl.

David Cienciala (úplně vlevo) se raduje se svými spoluhráči, právě získali pátý titul v řadě.

Zlatým gólem Cienciala dopsal opravdu pozoruhodný letošní příběh.

„V lednu jsem se v autobuse dozvěděl, že v Pardubicích končím. Byl to pro mě totální šok, museli jsme se stěhovat do Třince. Ale na druhou stranu to bylo domů, takže i docela jednoduché. Žena byla v devátém měsíci těhotenství, nějak jsme to zvládli. Narodil se nám zdravý prcek a teď můžu slavit další titul, to je úžasné,“ podotkl Cienciala, který přitom v minulosti zažil už něco podobného, jen bez přestupu. „Tehdy se nám narodila malá,“ usmál se.