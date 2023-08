Chystá se další Command & Conquer. Bohužel zase jen na mobily

Command & Conquer: Legions není první mobilní hra ze světa Command & Conquer. V roce 2018 jsme se dočkali free 2 play strategie Command & Conquer: Rivals, což byla variace na mobilní hit Clash Royale. O tom, jak úspěšná byla, svědčí i datum poslední aktualizace: rok 2019.

Legions slibuje real-time bitvy v režimech PvE (player vs. environment) i PvP (player vs. player), velkou mapu sdílenou s ostatními veliteli či nutnost koordinovat útoky se spojenci kvůli zisku cenné suroviny, tiberia.

Oficiální teaser:

„Hra Legions byla vytvořena s ohledem na mobilní platformy a mobilní hráče, což odpovídá způsobu, jakým lidé hrají na svých zařízeních, s kratšími a rychlejšími seancemi a zjednodušeným ovládáním,“ uvedl v tiskové zprávě Anthony Crouts, vedoucí ředitel společnosti Level Infinite.

„Mobilní strategie Legions nabízí nový typ zážitku a zároveň představuje známé jednotky, hrdiny a aspekty předchozích her Command & Conquer.“ Hru kutí Level Infinite, což je převlečený čínský Tencent, který chystá i mobilní Assassin’s Creed Codename Jade či Song of Nunu, spin-off League of Legends.

Na Youtubu lze už dohledat videa z testování a podle předpokladu to žádná pecka není. Nejlepší způsob, jak si Command & Conquer užít, tak zůstává Command & Conquer Remastered Collection z roku 2020, kterou pro EA externě zpracovali lidé z již neexistujících Westwood Studios. Tedy tvůrci původních hitů.

Gameplay z testování: