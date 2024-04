V Kaprunu zemřel šestašedesátiletý Čech. Na sjezdovce se srazil s dalším lyžařem

Neštěstí se stalo v pondělí odpoledne na jedné ze sjezdovek místního areálu Kitzsteinhorn, informovala agentura APA.

Muž se z neznámého důvodu čelně srazil s dalším lyžařem, brzy na místo dorazil záchranný vrtulník. Lékař však již nedokázal českému lyžaři pomoci. Druhého muže převezl vrtulník do nemocnice ve městě Zell am See. Tělo Čecha bylo převezeno k pitvě.

Na místě byla podle rakouských médií i manželka zemřelého českého lyžaře, které poskytl krizovou pomoc psycholog.