Končí termín pro podání nabídek na jaderné reaktory. Rozhodne se do léta

V úterý vyprší termín pro podání závazných nabídek na stavbu až čtyř nových jaderných reaktorů v České republice. Uchazeči o obří projekt jsou francouzská EDF a korejská KHNP. Obě firmy už potvrdily, že nabídky podají. Detaily nabídek ovšem ještě po nějakou dobu nebudou veřejné. O vítězi tendru i o tom, kolik jaderných bloků se v bude v Česku v budoucnu stavět, by se mělo rozhodnout do léta. První z nich by měl stát v roce 2036.