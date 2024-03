Tendr o Dukovany láká i české firmy, dvě stovky z nich mají šanci uspět

Pokud by se vybudoval pouze pátý blok Dukovanské elektrárny, hrubý domácí produkt by se podle odhadů zvýšil o 234 miliard korun a příjmy veřejných rozpočtů by stouply o 96 miliard. Jestliže ale dojde na odvážnější scénář – a to výstavbu čtyř jaderných reaktorů – tuzemské HDP by poskočilo skoro o bilion a příjmy veřejných rozpočtů by vzrostly o 384 miliard.