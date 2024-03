Praha hostila česko-francouzské jaderné fórum, navštívil jej i prezident Macron

Fórum bylo zaměřeno na možnosti spolupráce Francie a Česka v oblasti jaderné energetiky, francouzská společnost EDF je vedle korejské KHNP jedním z uchazečů o výstavbu nových reaktorů v ČR.

Jak zdůraznil francouzský prezident, jádro je klíčovým nástrojem k zajištění energetické bezpečnosti v Evropě a také může přispět k řešení klimatických změn.

„Patříme k evropské jaderné alianci, která se hodně zasazovala, aby v hlavních dokumentech EU byla technologická neutralita. Abychom měli svrchovanou bezuhlíkovou strategii, potřebujeme obnovitelné zdroje a jádro,“ řekl Macron.

Vedle prezidenta Macrona se fóra zúčastnili také ministři průmyslu Česka a Francie Jozef Síkela (STAN) a Roland Lescure. „Jaderná energie musí hrát základní roli v při řešení výzev, kterým Evropa čelila po agresi Ruska na Ukrajině, která způsobila energetickou krizi,“ uvedl Síkela. Ministr potvrdil, že vláda je nyní v procesu rozhodování, kolik reaktorů ČR potřebuje do budoucna. Český premiér Petr Fiala (ODS) v průběhu jednání s Emmanuelem Macronem ocenil zapojení francouzské státní elektrárenské společnosti EDF do tendru na stavbu nového bloku v jaderné elektrárně v Dukovanech.

Na česko – francouzském fóru vystoupili zástupci EDF a dalších francouzských firem. Generální ředitel podniku Luc Rémont ve svém projevu zdůraznil, že jaderná energie bude v nadcházejících letech důležitou součástí procesu dekarbonizace v Evropě. Podle něj jaderný průmysl spojuje řadu odvětví a také vyžaduje závazky a spolupráci, která je plánovaná na delší dobu. Rémont v Praze zopakoval, že společnost EDF je připravena vybudovat v ČR nové jaderné reaktory, přičemž chce spolupracovat s českými podniky.

Frédéric Leliévre, viceprezident firmy Framatome uvedl, že francouzské firmy kladou při výstavbě jaderných reaktorů velký důraz na bezpečnost. Také potvrdil, že v průběhu posledních dvou let pomáhají ČEZu plně digitalizovat provoz v jaderné elektrárně Dukovany.

Podle Jana Rafaje, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR, který na fóru také vystoupil jako jeden z řečníků, má každá země vlastní postup a kulturu, jak přistupuje k potenciálním dodavatelům tendru.

„Korejskou stranu jsme již před časem upozornili, že by bylo dobré nás více přesvědčit o tom, že skutečné zapojení českých firem do tendru na Dukovany bude vyšší, než co vidíme například v automobilovém průmyslu. Nicméně bych tím nechtěl upřednostňovat žádného partnera,“ řekl Rafaj pro idnes.cz. Jak dodal, soutěž o dostavbu bloků je mnohem složitější: „Tendr je především o kvalitě a ceně, ale i o multiplikačním efektu. Míra zapojení českých firem se projeví jako další multiplikátor. Jestli tam dodáme jenom písek, tak bude nižší než v případě českých firem poskytujících složitější technologie, které v ČR platí daně.“

Francie coby lídr jaderné renesance

Francie se netají ambicí stát se lídrem evropské jaderné renesance. I z tohoto důvodu se státem vlastněná EDF účastní probíhajícího výběrového řízení na nový český jaderný program, v němž nabízí reaktorem EPR1200 přičemž zdůrazňuje, že jde o technologii, která je jediná stoprocentně „Made in Europe“. Jihokorejská KHNP v průběhu své kampaně pro změnu opakuje, že nové reaktory v Česku dokáže postavit včas a za předem domluvenou sumu.

Česká vláda původně vypsala tendr na stavbu jednoho bloku v Dukovanech, kdy kromě francouzské EDF a jihokorejské KHNP předložil svou nabídku i severoamerický Westinghouse. Součástí projektů byly i nezávazné opce na další reaktory. Po analýze předložených nabídek vláda letos v lednu vyzvala společnosti EDF a KHNP k předložení závazných nabídek ke stavbě až čtyř nových reaktorů v Dukovanech a Temelíně. Čas mají firmy do poloviny dubna. Westinghouse nesplnil podmínky a v soutěži nepokračuje. Smlouva s vybraným dodavatelem by měla být podepsána na přelomu let 2024 a 2025 a první reaktor by měl být spuštěn v roce 2036.

Francouzi zajistí obohacování uranu pro Dukovany

Francouzská společnost Orano podepsala v úterý smlouvu s českou elektrárenskou společností ČEZ na zajištění služeb obohacování uranu. K podpisu došlo během cesty prezidenta Macrona do České republiky, jejímž cílem bylo právě posílení bilaterální spolupráce, zejména v oblasti jaderné energetiky.

Obohacený uran bude po přeměně na palivo využíván v Jaderné elektrárně Dukovany. Po dlouhodobé smlouvě na obohacování uranu, která byla podepsána koncem roku 2023 pro Jadernou elektrárnu Temelín, jde tak o druhý kontrakt s Orano. V případě Temelína je spolupráce již dlouhodobá, v případě Jaderné elektrárny Dukovany jde o novou spolupráci.

„Zajištění západního poskytovatele služeb obohacování uranu pro Dukovany je nejen důležitým krokem pro českou energetiku, ale i pro celou Českou republiku. Významně se tím dále posiluje energetická bezpečnost,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš.

Podle generálního ředitele společnosti Nicolase Maese je smlouva obnoveným a pevným důkazem důvěry českého zákazníka v know-how a spolehlivost společnosti Orano.