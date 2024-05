Mladí Rakušané dostanou jízdenku na vlak zdarma. Jde o politiku, namítají kritici

Do praxe se rakouské klimatické jízdenky dostanou už počátkem letošního července. Mladí Rakušané tedy budou mít třeba možnost zdarma procestovat i celé letní prázdniny. Každý Rakušan, který jízdenku obdrží, bude mít možnost ji využít do tří let ode dne svých 18. narozenin. Jízdenky budou k vyzvednutí na prodejních místech od 3. června a k obdržení bude třeba doložit průkaz totožnosti, potvrzení o bydlišti, osobní fotografii a vyplněnou žádost, píše rakouský portál Der Standard.

Za návrhem stojí rakouská ministryně pro infrastrukturu Leonore Gewesslerová. „Miliony eur za bezplatné klimatické jízdenky pro osmnáctileté jsou vynaložené správným směrem. Mladí lidé se po ukončení svého vzdělání musí rozhodovat, co budou dál dělat. S tím souvisí i otázka, jestli budou potřebovat vlastní auto, nebo zda si vystačí veřejnou dopravou, a právě proto jsme s možností bezplatné klimatické jízdenky přišli,“ uvedla pro Der Standard rakouská politička.

Iniciativu rakouské vlády podporuje také konzultantka Liny Mosshammerová, která se na něm částečně také podílela. „Mobilita je návyk, který se vytváří již velmi brzy. To, jak mladí lidé cestují, se promítá i do rozhodování v dospělém věku. Mobilita je základní potřebou,“ říká.

Jízdenka vznikla během pandemie

Projekt klimatické jízdenky v Rakousku odstartoval na podzim roku 2021. Dospělí za ni na jeden rok zaplatí 1 095 eur (zhruba 28 tisíc korun). Pro osoby do 25 let a seniory od 65 let je cenovka stanovena na 821 eur (asi 21 tisíc korun). S jízdenkou mohou pasažéři využívat praktickou veškerou veřejnou dopravu na rakouském území, a to včetně všech celostátních spojů. Výjimkou jsou turistické vlaky, do nichž se s ní nedostanou.

Kladný názor na projekt bezplatné klimatické jízdenky pro osmnáctileté má také Rihab Toumiová, která stojí v čele rakouské Spolkové rády mládeže. „Mladí lidé chtějí rakouskou veřejnou dopravu využívat. Často se jim to ale nedaří kvůli cenové dostupnosti. Proto tento projekt můžu jen uvítat,“ komentuje pro Der Standard.

Katharina Ganglová, behaviorální ekonomka z Institutu pro pokročilá studia, se k projektu staví rovněž pozitivně. Výzkumné projekty podle ní v minulosti ukázaly, že cestující, kteří dočasně získají jízdenku na MHD zdarma, poté právě na veřejnou dopravu častěji s oblibou přesedají. Kladně rovněž hodnotí, že na bezplatnou klimatickou jízdenku mají nárok všichni osmnáctiletí, a nejen ti s nízkými příjmy.

„Nové návyky mají tendenci se udržovat. V současné době se často stává, že si mladí lidé v 18 letech pořídí auto a zvyknou si na něj. K vytvoření ekologičtějších návyků by mohla přispět právě bezplatná klimatická jízdenka, a to i u dětí z bohatších rakouských rodin. U nich je totiž pravděpodobnost, že si budou moci dovolit auto, nejvyšší. Právě na ně je tedy třeba s iniciativou cílit,“ říká Ganglová s chválou.

Kritici nestojí stranou

Novinka ale má i četné kritiky. Část z nich říká, že je to pouze PR iniciativa ministryně, která chce posbírat voličské hlasy a dodávají, že většina mladých Rakušanů stejně nemusí za veřejnou dopravu nic platit, a to díky speciálním programům pro školáky a učně. K dispozici všem Rakušanům je podle nich také zvýhodněná klimatická jízdenka.

Někteří se obávají toho, že nápor mladých může vést k přetížení veřejné dopravy. K tomu ale rakouské ministerstvo pro infrastrukturu říká, že rozsáhle investuje i do rozšiřování služeb a budování infrastruktury. Do roku 2029 se investice mají vyšplhat na 21,15 miliard eur (asi 530 miliard korun) a k tomu je potřeba ještě připočíst všechny výdaje rakouských regionálních celků.