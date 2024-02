Cestující s Lítačkou se zlobí, nechtějí doplácet za zpoždění spojů. Nemusí

„Lítačka má mnoho nedostatků a dopravní podnik je z paniky před černými pasažéry neřeší!“ nebo „Lítačka je pražský kočkopes!“, nechávají se na sociálních sítích slyšet cestující pražskou hromadnou dopravou.

Těm vadí například dvouminutová aktivační lhůta, která po zakoupení jízdenky v aplikaci PID Lítačka musí uběhnout do její platnosti.

Jak už v polovině ledna potvrdil mluvčí Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) Filip Drápal, jde o opatření proti černým pasažérům a z důvodu opakovaných stížností cestujících se tato doba zkrátí na minutu. Jak dlouho proces změny potrvá, ale neuvedl.

„Nejdříve je potřeba, aby pražský magistrát a hejtmanství Středočeského kraje schválily změny Tarifu PID, následně můžeme my začít připravovat faktickou změnu včetně přípravy informačních materiálů a proškolení pracovníků přepravní kontroly,“ odhaluje krok po kroku Drápal. Operátor ICT následně přeprogramuje mobilní aplikaci PID Lítačka a od toho se pak odvine skutečný termín realizace.

V první polovině března se zatím vylepší upozornění aplikace na tuto časovou prodlevu. Informace o ní se kupujícím zobrazí v předstihu, než si jízdenku aktivují.

Ať funguje aspoň na reálný příjezd

Cestující však mají problém akceptovat jakoukoliv čekací lhůtu. „Chci zaplatit bez šikany s aktivační lhůtou. A když už, tak ať funguje aspoň aktivace jízdenky na reálný příjezd vozu,“ namítal uživatel sociální sítě X v reakci na situace, kdy má spoj zpoždění.

„Platnost jízdenky se posuzuje podle oficiálního jízdního řádu. V případě zpoždění spoje se jízdenka prodlužuje.“ Filip Drápal, mluvčí ROPID

To je podle něj problém dopravce a cestující by v takovém případě neměl mít povinnost kupovat si další jízdenku.

Podle ROPID by měli revizoři zpoždění spojů při kontrole jízdenek zohledňovat.

„Platnost jízdenky se skutečně posuzuje podle oficiálního jízdního řádu,“ potvrzuje Drápal s tím, že v případě zpoždění se platnost jízdenky o tento čas prodlužuje.

Revizor si podle Drápala může v historii dohledat všechny dosud zakoupené jízdenky cestujícího a porovnat čas jejich pořízení s příjezdem autobusu na zastávku nebo se zpožděním, které po cestě spoj nabral.

K terminálu nepoběží

Jak nenaletět s Lítačkou Dvě minuty před příjezdem spoje je potřeba aktivovat jízdenku v aplikaci PID Lítačka.

Při nástupu do placeného prostoru je nutné mít jízdenku již platnou. V opačném případě je revizor oprávněn vystavit pokutu.

V případě zpoždění spoje, které zapříčiní prošlou platnost jízdenky, není potřeba kupovat novou, kontrolor se podívá do historie nákupů.

V příměstských autobusech je povolen nástup se zakoupenou, avšak ještě neaktivní jízdenkou.



Zdroj: ROPID

Jako nelogickou vnímají někteří cestující prodlevu aktivace jízdenky v Lítačce i proto, že při platbě kartou, mobilem či hodinkami v platebním terminálu MHD je jízdenka platná okamžitě.

„Tam se neobáváte černých pasažérů, kteří zaplatí až v momentě, kdy spatří kontrolora?“ tážou se směrem k ROPID.

„Každý způsob placení jízdného má své výhody i nevýhody a je na cestujícím, jaký způsob zvolí,“ reaguje Drápal.

Nespornou výhodou jízdenky v aplikaci podle něho je, že ji lze koupit kdekoliv. Navíc aplikace nabídne i konkrétní cenu pro vyhledané spojení, takže není nutné studovat tarif.

„Zneužití platebních terminálů ve vozidlech je mnohem méně pravděpodobné, taková transakce nějakou dobu trvá a platební terminál je ve voze zpravidla jeden. Takže dotyčný by musel stát hned u něj a bedlivě sledovat dění ve voze, což určitě není nic, do čeho by se chtělo pouštět mnoho lidí,“ podotýká Drápal s tím, že když revizor uvidí někoho, kdo už sedí ve vozidle a teprve po jeho příchodu si jde k terminálu koupit jízdenku, pak už to neodpovídá povinnosti koupit si jízdenku neprodleně po nástupu a takovou jízdenku mu neuzná.

Cestující Viktor považuje za ideální řešení ostravský systém, v němž „tvá karta je tvá jízdenka“. Je podle něj rychlý a pohodlný.

„Nemusím řešit optimální jízdné, to se mi spočítá za celý den. Coby návštěvník města přiložím platební kartu k validátoru, ten mi ukáže zelenou fajfku a hotovo. Opakuji při každém vstupu a výstupu. V noci to Dopravní podnik Ostrava zúčtuje. Neřeším jízdenku, tarif a platím,“ uzavírá v naději, že by totéž šlo i v Praze.

Ostrava není cesta

K realizaci tohoto systému by bylo nutné dovybavit všechna vozidla i stanice metra a železnice dalšími validátory, které by umožňovaly kromě nákupu jízdenky také možnost označení výstupu.

„Na rozdíl od měst typu Brno nebo Ostrava, která nemají metro a neumožňují použití jízdenky i mimo MHD a ve vlacích, by zavedení takového systému znamenalo nepřiměřeně vysokou investici současně s faktem, že v Praze je velmi vysoký podíl cestujících s předplatnými kupony a tuto službu by tak potenciálně využila jen velmi malá část lidí,“ vysvětluje Drápal.

„Namísto toho chceme jít spíš cestou automatického odečítání jízdného z mobilní aplikace na základě poskytnutí údajů cestujícího o aktuální poloze,“ doplňuje.