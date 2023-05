Zvýhodněná německá jízdenka. Jak ji pořídit a kde je možné ji využít?

Zvýhodněná celoněmecká jízdenka je nástupcem loňského protiinflačního lístku za měsíční cenu devět eur (210 korun). Německá vláda si od ní mimo jiné slibuje, že naláká lidi k využívání ekologické veřejné dopravy.

Kde všude je možné jízdenku využít?

Nová celoněmecká jízdenka platí na veškerou regionální a městskou dopravu v Německu. Týká se tedy všech regionálních vlaků, autobusů i příměstských vlakových spojů. Její přednosti je ale možné využít třeba i ve všech německých městech v rámci jejich hromadné dopravy, a tedy i v tramvajích, trolejbusech nebo metru.

Výhody Deutschland Ticket není ale možné využívat v případě tamější dálkové vlakové i autobusové dopravě. Vyjmuty tak jsou třeba vlakové linky jako ICE, EC, IC nebo dálkové autobusové spoje, které zajišťuje kupříkladu přepravce Flixbus.

S Deutschland Ticket je zároveň možné částečně cestovat i do zahraničí, a to tam, kde má dopravce Deutsche Bahn své pokladny a odbavovací kapacity. Bez příplatku se její držitelé dostanou tedy kupříkladu do Salzburgu, Štrasburku, Arnhemu, Kerkrade či Lucemburku. České republiky se ale nic takového netýká.

Kde je možné jízdenku zakoupit?

Pořízení výhodné celoněmecké jízdenky za měsíční paušál 49 eur (1 150 korun) je možné hned několika způsoby. Prostřednictvím aplikace Deutschland Ticket, na webových stránkách či v aplikacích většiny přepravních společností, i včetně kupříkladu zákaznických center dopravce Deutsche Bahn.

Jízdenka je nabízena primárně v digitální podobě, a tedy prostřednictvím speciální aplikace pro chytré telefony. Minimálně z počátku bude přijímána také v tištěné podobě, a to v případě předložení QR kódu na papíře.

Jak často je třeba si jízdenku pořizovat?

Nová německá jízdenka platí po celý kalendářní měsíc, ve kterém došlo k zakoupení. Netrvá tedy stanovený počet dní a pro její zakoupení je potřeba uzavřít i automaticky obnovující se předplatné. To je však možné zrušit, avšak jen do 10. dne předcházejícího měsíce.

Co se stane s již platnými dlouhodobými jízdenkami?

Většinu takových jízdenek je možné jednoduše převést právě na tuto nově existující jízdenku. V některých případech se tak stane dokonce automaticky. Konkrétní postup se ale mezi dopravci liší, a je proto potřeba toho svého přímo kontaktovat.

Jak je to s přepravou jízdních kol nebo psů?

V tomto ohledu panuje v Německu ještě trošku zmatek. Přeprava psů až na pár výjimek sice možná není, v případě jízdních kol jsou ale jednotlivé regionální dopravní společnosti více benevolentní. Jednotná úprava napříč celým Německem však platná není a podle tamějších zákonodárců se ani neplánuje.

Jak je to se studenty?

Školáci v Německu mají povětšinou zakoupeny speciální zvýhodněné semestrální jízdenky. Pokud chtějí využívat i přínosy nové Deutschlandsticket, musí v takovém případě doplatit cenový rozdíl mezi nimi.

Spolková vláda ale do budoucna plánuje změny a již brzy má dojít k jednotné integraci studentských jízdenek do té nově existující. Nějakou dobu to však zřejmě potrvá a podle odborníků se to dříve než počátkem letošního zimního semestru nestihne.

Jak je celý projekt financován?

Zavedení předplatné jízdenky umožnila dohoda mezi vládou, regiony a dopravci o jejím financování. Spolková vláda souhlasila, že bude až do roku 2025 na jízdenku poskytovat ročně 1,5 miliardy eur (35,2 miliardy korun). Druhá část nákladů ale směřuje za jednotlivými spolkovými zeměmi.