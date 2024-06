Loeb dál vede Italskou rallye před Tänakem, Prokop drží desáté místo

Po dvou etapách je v čele Italské rallye osminásobný světový šampion Sébastien Ogier. Francouzský pilot Toyoty v úvodu dne dvakrát přepustil vedení soupeři z Hyundaie Ottu Tänakovi z Estonska, ale v odpoledním programu se vrátil do čela pořadí a do závěrečné etapy půjde s náskokem 17,1 sekundy před estonským jezdcem. Na konec první desítky se i díky potížím konkurence propracoval Martin Prokop s fabií a při novém systému bodování získal první bod do hodnocení šampionátu v sezoně.