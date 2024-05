Německá výhodná jízdenka slaví rok. Obliba však zaostala za původními plány

Výhodná německá jízdenka měla plnit hned několik cílů. Zmírnit vzrostlou finanční zátěž německých cestujících po inflační vlně i přispět změnou ve způsobu dopravování k ochraně klimatu. I přes velkou kampaň však zájem o cenově výhodnou jízdenku nebyl v uplynulém roce takový. V průměru si ji totiž měsíčně pořídilo jen 11,2 z 84,6 milionu lidí, kteří v Německu žijí.

„Jízdenka významně přispěla k návratu cestujících do veřejné dopravy po koronavirové pandemii. Původní cíle v podobě 15 milionů pravidelných zájemců se však nepodařilo splnit,“ bilancuje pro server Handelsblatt Ingo Wortmann, prezident Svazu německých dopravních podniků.

O cenově dostupnou jízdenku byl v uplynulém roce zájem hlavně ve velkých městech, kde si ji v průměru pořídilo zhruba 25 procent obyvatel. Velmi malá poptávka ale naopak byla ze strany lidí, kteří žijí na německém venkově. Tam si ji pořídilo pouze 6 procent osob, ukazují data Svazu německých dopravních podniků.

Jak to bude po roce 2025?

Už loni se mezi německým vládním kabinetem, regiony a dopravci rozproudila debata o způsobu financování. Nakonec se všechny strany dohodly na tom, že až do roku 2025 bude spolková vláda každý rok na fungování této jízdenky posílat 1,5 miliardy euro (asi 35,2 miliardy korun) a stejnou sumou budou přispívat i spolkové země.

Financování po roce 2025 ještě není jasné. Část německých politiků ale hovoří o tom, že cena Deutschlandticket by se od příštího roku měla zvýšit, a to minimálně o inflaci. To ale někteří striktně odmítají. „Diskuse o ceně a budoucnosti Deutschlandticket jednoznačně ohrožují její přijetí ze strany veřejnosti. Je správné, aby se cena ani příští rok nezvýšila,“ komentuje situaci německá politička Isabel Cadermartoriová z SPD.

Cena jako rozhodující faktor

Výzkumníci z centra NRW obavy potvrzují. Cena jízdenky je podle nich základním kritériem, který rozhodne o přechodu z osobní na hromadnou dopravu. „Probíhající diskuze o ceně německé spotřebitele znepokojují,“ uvedla pro server Handelsblatt expertka Melanie Schliebenerová.

Deutschlandticket navázal na devítieurovou jízdenku, která byla v Německu nabízena v letních měsících roku 2022. Tento projekt slavil úspěch, neboť během několika týdnů se těchto jízdenek podařilo prodat celkem 52 milionů. Charakter jízdenky byl ale oproti té dnešní jiný, neboť se více zaměřoval na výletníky a turisty ze zahraničí. Oba tyto projekty ale do velké míry souvisí s německou snahou o ochranu klimatu.

Spolkové ministerstvo dopravy věří, že do roku 2030 je možné díky tomuto projekt ušetřit 22,6 milionu tun emisí skleníkových plynů. Řada expertů ale tyto predikce vnímá jako silně nadhodnocené. Třeba Spolková agentura pro životní prostředí předložila svůj vlastní výpočet, podle kterého by se prostřednictvím Deutschlandticket mohlo ročně ušetřit jen asi 0,5 až 0,6 milionu tun.