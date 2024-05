Plná nástupiště, Slovenská strela i Masarykův vagon. Vsetín otevřel nové nádraží

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Jde o obrovský projekt přestavby nádraží a okolního prostoru, na který čekalo celé město roky. Zbrusu nová vlaková stanice teď slouží veřejnosti. Projekt za více než tři miliardy korun je součástí modernizace celé městské části s autobusovým i vlakovým nádražím, která začala v roce 2021.

„Vsetín je dopravní centrum Valašska. Pro cestující bude mimořádně komfortní, že přijedou autobusem a v podstatě pár kroků to budou mít do vlaku a pár kroků do centra města,“ zdůraznil starosta Vsetína Jiří Čunek.

V tuto chvíli je v provozu celý odbavovací terminál pro železniční i autobusovou dopravu. „Samotná vlaková stanice už funguje v ostrém režimu, práce v přednádražním prostoru a na stavbě parkovacího domu ještě pokračují,“ upřesnil Dušan Gavenda, mluvčí Správy železnic (SŽ), která na projektu zaplatila tři miliardy – většinu částky získala z evropských dotacích.

Někdejší starou výpravní budovu, kterou loni v létě zdemolovali, nahradil dvoupodlažní prosklený objekt dopravního terminálu. Ten mohou využívat cestující vlaky i autobusy.

Podle ministra dopravy je vsetínské nádraží ukázkou moderního pojetí cestování veřejnou dopravou. „To, že je možné na jednom nástupišti vystoupit z autobusu, ujít kousek a pomocí podchodu, případně bezbariérového výtahu se hned dostat k vlaku, to je klíč jak dostat co nejvíc lidí do veřejné dopravy,“ vyzdvihl Martin Kupka.

Terminál proměnil část města

Nový terminál však nespojuje jen nádraží, ale plynule navazuje na městskou a komerční zónu. Proměnil celou část města. Jeho součástí je totiž nákupní galerie, nové cesty a na druhé straně podchodu vznikne úplně nová čtvrt s bytovými domy. Její stavbu bude mít na starosti soukromník.

Zásadní zprávou pro cestující vlakem je, že už nemusejí chodit na nástupiště přes koleje. Nová nástupiště jsou široká a mají zastřešení. „Cestující se díky jejich výšce dostanou pohodlně přímo do vlaku. Pro bezpečný příchod jsme vybudovali podchod s výtahy na jednotlivá nástupiště. Začíná už v obchodním domě Smetanka a prochází pod celým kolejištěm, aby propojil městské části na obou stranách silnice,“ přiblížil generální ředitel SŽ Jiří Svoboda.

Nádraží by mělo odpovídat trendu, který má za cíl postupně nahradit individuální dopravu tou veřejnou. „Snažíme se domlouvat s městy, aby bylo možné vlakovou a autobusovou dopravu spojovat, ne všude je to ale možné,“ uvedl Svoboda.

Stavbu nádraží označil jako mimořádnou hned z několika důvodů. „Nádraží nepředstavuje ostrov nebo bariéru. Výjimečností je také architektura, protože se uvažovalo, aby nový terminál zapadal do okolní zástavby. Nevšední je také stavba parkovacího domu, protože tyto stavby SŽ historicky nevytvářela,“ popsal.

Celé stavbě předcházela mnohaletá příprava, která zahrnovala mimo jiné vybudování přilehlé nákupní zóny. Ta vytvoří s vlakovou stanicí a autobusovým terminálem, který teprve vzniká, jeden funkční celek. „S předstihem jsme vykupovali pozemky a chystali studii nové podoby lokality. Tato příprava se vyplatila, protože ministerstvo dopravy a SŽ naše náměty přijaly a dnes vidíme povedený výsledek,“ řekl starosta Vsetína.

Kromě přestavby nádraží zahrnovaly práce například i úpravu navazujícího úseku do zastávky Ústí u Vsetína. Přímo ve stanici zmizel nepříliš bezpečný přejezd a šoféři místo toho mohou využívat novou silnici a most přes říčku Rokytenku. Přechod pro chodce ve Štěpánské ulici pak nahradil podchod, který ústí do ulice U Křivačkárny.

Chystá se stavba autobusového nádraží

Stavební práce ve Vsetíně však otevřením nádraží nekončí. Druhá etapa zahrnuje vybudování nové dopravní infrastruktury a autobusového nádraží. Město do ní investuje zhruba 300 milionů korun. „Jde o práce, které s ohledem na technologické postupy nemohly být prováděny souběžně s přestavbou vlakového nádraží a musely tedy počkat na její dokončení,“ přiblížila vsetínská mluvčí Jana Raszková.

Stavbaři se pustí do rekonstrukce Nádražní ulice v úseku od křížení s ulicí Svárov až po budovu polikliniky. Zde vznikne nový kruhový objezd.

„Součástí bude také vybudování komunikace, která zajistí příjezd vozidel do parkovacích domů a výjezd z něj, a také nového autobusového nádraží. To se přesune ze stávajících prostor blíže vlakovému nádraží,“ nastínil Čunek s tím, že cestujícím se výrazně zkrátí doba přestupu mezi autobusy a vlaky. Hlavní část prací by měla být hotová do konce příštího roku.