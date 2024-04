ČEZ prodloužil termín podání nabídek na dostavbu jaderných elektráren v Česku

Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. ze Skupiny ČEZ prodlouží termín pro podání aktualizovaných nabídek na pátý blok v Dukovanech a závazných opcí na další tři bloky – šestého bloku v Dukovanech a dvou v lokalitě Temelín. O prodloužení zažádala společnost Électricité de France (EDF), stát zastoupený ministerstvem průmyslu a obchodu doporučil této žádosti vyhovět. Termín pro podání aktualizovaných nabídek je nyní 30. duben 2024 a celkový harmonogram projektu se nemění.

Žádost o prodloužení uchazeč zdůvodnil interními schvalovacími procesy a podobně jako v předchozích případech v rámci tendru bylo této žádosti vyhověno.

Posun je standardní

„Je to standardní proces, podobné posuny v řádu týdnů jsme schválili již v minulosti. Naším cílem je získat co nejkvalitnější závazné nabídky, které zajistí co nejlepší podmínky pro Českou republiku. Proto jsme se rozhodli žádosti o posun o dva týdny, který nemá dopad na harmonogram projektu, vyhovět,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Původní termín 15. dubna 2024 se tedy mění na 30. dubna 2024. Uchazeči již v závěru října loňského roku předložili závazné nabídky na jeden blok v Dukovanech a nezávazné nabídky na další tři jaderné bloky.

Prodloužení nemá dopad na samotný harmonogram výstavby prvního nového jaderného bloku v Dukovanech. Výstavba se má zahájit v roce 2029 a zkušební provoz v roce 2036.

ČEZ: Všechny nabídky vyhodnotíme

Zatímco francouzská společnost EDF zdůrazňuje, že v souvislosti s projektem v Dukovanech a výstavbou dalších bloků nabízí „evropské řešení“, co se týče technologií a také restart jaderného průmyslu v Česku, jihokorejská společnost KHNP podtrhuje, že je připravena při výstavbě dodržet navrhovaný rozpočet a i slibovaný termín výstavby. KHNP jako reference uvádí 36 jaderných bloků, které jsou v provozu v Jižní Koreji, ale nově i ve Spojených arabských emirátech.

ČEZ, tedy její stoprocentní dceřiná společnost Elektrárna Dukovany II, a.s., následně všechny podané nabídky vyhodnotí a hodnoticí zprávu předá vládě k finálnímu schválení do 15. června, původní termín byl letos 31. května.

„Vláda následně bude mít měsíc na to, aby se na základě První prováděcí smlouvy o spolupráci při výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany v České republice k hodnotící zprávě vyjádřila,“ uvedl Ladislav Kříž, mluvčí ČEZ.