Vláda ohlásila spuštění nového tendru v Dukovanech, hotovo má být do roku 2036

„Jde o velmi důležitý okamžik. Chceme udělat další krok k tomu, aby Česká republika byla energeticky soběstačná a jednou z priorit proto bylo zahájení výstavby nových bloků v Dukovanech a já jsem rád, že nyní tento významný krok děláme,“ řekl na tiskové konferenci Fiala.

Vyhodnocení tendru by mělo být uzavřeno do konce roku 2024. S vydáním stavebního povolení se počítá v roce 2029. Zkušební provoz je podle něj nutné spustit v roce 2036. Mezi uchazeče na stavbu nového bloku v Dukovanech patří francouzská společnost EDF, jihokorejská KHNP a severoamerický Westinghouse.

„Jde o největší investici v novodobých dějinách České republiky. Stát bude celý proces řídit i kontrolovat. Česká republika bude průběžně dohlížet na rizikovost všech tří účastníků tendru i jejich subdodavatelů. Otázky bezpečnosti jsou pro nás totiž klíčové,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

V současné chvíli má Česko šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawatt (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech.

„Máme několikaleté zpoždění, ale z hlediska toho, co se nyní kolem nás děje, je zřejmé, jak moc důležité to celé je. Dostavba Dukovan je klíčovým projektem pro energetickou soběstačnou i energetické bezpečnosti České republiky. Důraz na správně zvolený energetický mix v době ruského útoku na Ukrajinu se ukazuje jako klíčový. Jsem rád, že se nám povedlo zařadit jádro do českého energetického mixu Parametry tendru jsou nastaveny tak, aby se ho neúčastnily země, které by mohly být pro Česko určitým rizikem, jako je třeba Putinovo Rusko,“ dodal Fiala.

Transparency vládu kvůli tendru kritizuje

Organizace Transparency International zaslala na ministerstvo průmyslu a obchodu kvůli tendru na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany otevřený dopis. V něm kritizuje mimo jiné špatné informování veřejnosti. Podle organizace zatím nebylo uspokojivě vysvětleno, jak bude projekt financován, a především kolik bude vlastně stát.

„Minulá vláda Andreje Babiše (ANO) z něj udělala netransparentní frašku. Bohužel současný kabinet Petra Fialy (ODS) kromě jasného odhodlání tendr rychle vypsat nijak nezlepšil transparentnost celého procesu,“ uvedl na Twitteru právník Transparency International Jan Dupák.

„Situace byla vypjatá především z důvodu aktivních snah o zapojení dodavatelů z bezpečnostně-politicky rizikových zemí, ale ani po vyloučení ruských a čínských firem z účasti na tendru se nezlepšilo informování veřejnosti o tom, co projekt obnáší. Geopolitická rizika přitom nebyla a nejsou jediným faktorem, který výhodnost nebo dokonce smysluplnost investice ovlivňuje,“ uvedla organizace v otevřeném dopisu.

Zkušenosti ze zahraničí podle TI ukazují, že v současné době je velkým problémem nové jaderné bloky postavit včas a za předem smluvenou cenu. Dochází k mnohaletým průtahům a skutečné náklady výrazně převyšují původní předpoklady.

„Předchozí vládou udávaná cena 162 miliard korun byla nejen v tomto světle, ale i podle odborníků výrazně podhodnocena. Každá udávaná cena bude pochopitelně v této fázi nanejvýš kvalifikovaným odhadem, ale jistě ji lze alespoň rámcově určit tak, aby to odpovídalo současným očekáváním,“ napsala organizace.

„Má-li být tendr na rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany vyhlášen, považujeme za naprosto nezbytné, aby bylo veřejnosti nejprve zodpovězeno na otázky, jakým způsobem bude projekt financován a kolik bude maximální očekávaný náklad veřejných rozpočtů. Zároveň by měly být rozptýleny pochybnosti o tom, zda je postup vlády, potažmo investora ČEZ, a. s., v souladu s evropským a českým právem, aby nedošlo k další odborné diskreditaci české vlády při snaze prosadit stavbu nového jaderného bloku a s tím souvisejícím mnohamiliardovým ztrátám veřejných prostředků,“ uvedla TI.