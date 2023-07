Mortal Kombat 1 se víc soustředí na boj a méně na pozlátko. První dojmy

Zpřístupněná verze nabízela klasické věže (porážíte jednoho umělou inteligencí ovládaného soupeře za druhým) a online zápasy proti živým protivníkům s tím, že bylo uvolněno jen několik málo postav a arén.

Nicméně, i to stačilo k tomu, aby si člověk otestoval bojové mechanismy a nové aspekty, jako jsou například Kameo Fighters.

Začněme právě jimi. Nejde o něco, co je v bojovkovém žánru úplnou novinkou: jsou to pomocné postavy, které se přivolávají stisknutím určitého ovládacího prvku a ony se na pár sekund přiženou a zaútočí na protivníka.

Funguje to velmi dobře, spojenec provede útok podle toho, která tlačítka stisknete a byť jejich údery nejsou vysloveně zdrcující, mohou vám docela slušně pomoci. Kromě toho jsou Kameo Fighters součástí i extrémně mocných úderů Fatal Blows, které jsou provázeny brutální animací a mohou soupeři ubrat výrazné množství zdraví. Fatal Blows nejsou navíc jen efektivní, ale obvykle i efektní.

Termín obvykle byl zmíněn záměrně, protože, stejně jako v minulosti, i tentokrát jsou některé tyto útoky vizuálně působivé a u jiných jsem se nemohl zbavit pocitu, že tvůrcům došly nápady. Žádný, které jsem vyzkoušel, nebyl vysloveně nepovedený, jen některé byly obrazově vypilovanější než druhé.

Nutno zmínit i to, že Kameo Fighters jsou odkazem na prvopočátky značky Mortal Kombat, kdy mají nejen kostýmy, ale i speciální údery a fatality jako v prvních hrách. A to je něco, co mě a jistě i ostatní pamětníky zahřeje u srdce.

Dalším prvkem, který je určitým návratem do minulosti je skutečnost, že se zřejmě Mortal Kombat 1 vzdal některých novodobých cukrbliků, jako je třeba Kustom Variation, tedy možnost upravovat si postavy s pomocí různých předmětů. To sice není ve své podstatě špatná věc, ale je nutné, aby to bylo vyvážené a neodtahovalo to pozornost od jádra Mortal Kombat. A to jsou samozřejmě souboje.

Je možné, že ve finální hře nějaká variace na Kustom Variation bude, ale s ohledem na to, že tento prvek byl přijat poměrně rozpačitě, byl bych překvapen, pokud bychom ho se ho dočkali.

Omezena byla interaktivita arén, s tím, že v minulosti bylo možné využívat různé objekty v nich jako zbraň nebo způsob, jak se dostat rychle na jiné místo na bojišti. Ale vypadá to, že Mortal Kombat 1 na toto sázet nebude. Někomu to zřejmě chybět nebude, mně se tento prvek líbil.

Útěchou mi ale bylo to, že dostupné arény vypadaly dobře. Stejně jako postavy, kdy, s ohledem na to, že je Mortal Kombat 1 částečným rebootem, došlo na určité změny vzhledu. Ale současně si uchovaly své typické prvky. Jinak řečeno, Kenshiho poznáte na první pohled, byť je jasné, že má nového stylistu.

Pokud jde o speciální údery a komba, i ty se často dočkaly úprav, ale většinou ne natolik zlomových, abyste se museli učit vše od začátku. Pokud je vaší oblíbenkyní Kitana, budete si sice muset trochu prostudovat její seznam úderu, ale základ už znáte z minulých her.

Co oceňuji je to, že jde sice o reboot, ale ne stoprocentní, takže Mortal Kombat 1 úplně neignoruje to, co bylo, ale přináší i dostatek novinek a je patrné, že tvůrci neusnuli na vavřínech.

Jestliže se budeme bavit o technickém stavu, během řádění ve věžích se neobjevil žádný problém. Pokud jde o online hraní, chyba se vyskytla pouze jednou, kdy při hledání soupeře došlo k „zamrznutí“ (neznamená to jen to, že se nepodařilo najít protivníka, ale zmizely popisky a minuty a minuty se jednoduše nic nedělo a bylo nutné hru restartovat), ale jinak nemám žádné výtky. Tedy ještě jednu, malinko bych prodloužil čas na provedení finálního úderu, subjektivně se mi zdálo, že je příliš krátký.

Vypadá to nadějně, a to hodně. Zdá se, že se tentokrát bude pozornost soustředit hlavně na boj a pozlátko kolem nebude až tak důležité. Kromě toho je zřejmé, že Mortal Kombat 1 bude lákavou kombinací retra nádechu a zatím ne úplně „profláknutých“ prvků, které sérii přinesou svěží vítr.

Na 19. září. 2023, kdy hra vyjde na PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 a Switch se tedy těším víc, než jsem se těšil na některé z předchozích dílů Mortal Kombat. A to už je co říct.