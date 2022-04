Kultovní klasiky Daggerfall a Arena jsou na Steamu zdarma

Značka The Elder Scrolls patří mezi ty nejlukrativnější v herním průmyslu, vydavatelství Bethesda s ní ovšem nakládá až příliš střídmě. Pokud nepočítáme online odbočku, tak od posledního dílu uplynulo již jedenáct let, a i když hra byla od té doby portována na každou myslitelnou herní platformu, fanoušci po novém obsahu volají marně.

Chabou, ale pořád aspoň nějakou náhradou může být návrat ke kořenům série, které jsou sice již zastaralé, ale i tak si s nimi lze užít spoustu zábavy.

První dva díly, Arena z roku 1994 a o dva roky mladší Daggerfall se nyní konečně objevily na Steamu a co je na tom nejlepší, je fakt, že jsou k dispozici zcela zdarma. Navíc to vypadá, že nejde o žádnou časově omezenou akci, ale spadají do kategorie free 2 play, takže ani nemusíte pospíchat s jejich přidáváním do knihovny.

Připravte se ovšem, že na jejich dohrání budete potřebovat desítky nebo možná i stovky hodin času. Vzhledem k tomu, že oficiální šestý díl je stále v nedohlednu, ale ani tak s nimi nemusíte nijak extra pospíchat.