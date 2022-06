Díky fanouškovskému remasteru se dá na Daggerfall koukat i dnes, je zdarma

Jde sice o kompletní remake, včetně převodu do nového enginu, ovšem i přesto Daggerfall nesnese srovnání s dnešní produkcí. Stará klasika sice nově běhá v Unity, je však spíš jen překreslená než kompletně předělaná. Nesmíte však zapomínat, že jde „jen“ o fanouškovský projekt, který je k dispozici zdarma.

Rozdíl mezi remakem (vlevo) a původní verzí.

Jediné, co pro jeho získání musíte udělat, je stáhnout si instalační balíček z obchodu GOG (odkaz), a ten se o zbytek postará sám. Grafické vylepšení je značné, jeho kvalita se ovšem odráží od konkrétní scény. Toulky přírodou jsou vcelku hezké, s postavami je to horší, ale celé to aspoň běhá v rozumných rozlišeních vhodných pro dnešní monitory. Kromě grafiky se navíc dočkal výrazných úprav i interface, který nově obsahuje spoustu vychytávek, na které jsme zvyklí z moderních her.

Samozřejmě, pokud toužíte po autentickém zážitku, k dispozici je i originál, a to i na Steamu. Než se dočkáme šestého dílu, stihnete nejspíš dohrát oba. A patrně i splodit syna, zasadit strom a postavit dům, protože prý teprve nedávno začala fáze předprodukce.