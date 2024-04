Autoři prvních The Elder Scrolls chystají novou hru. Má být zase obrovská

První dva díly série The Elder Scrolls Arena a Daggerfall pomáhaly v polovině devadesátých let minulého století stanovit standardy pro otevřené virtuální světy. Obzvláště druhý jmenovaný zůstává se svými více než 160 tisíci čtverečních kilometrů dodnes jednou z největších her, které můžete navštívit.

Grafika je mnohem hezčí ale má dnes vůbec někdo ještě čas na podobně gigantické hry?

A vypadá to, že dvojici jejich designérů Tedu Petersonovi a Julianu LeFayovi na velikosti stále záleží, je to totiž to první, čím na Steamu propagují svoji novou chystanou hru The Wayward Realms, která má být také fantasy RPG viděným z vlastního pohledu s důrazem na prozkoumávání unikátního souostrovního království, kde o vliv bojují desítky různých frakcí. Při slibované rozloze je jasné, že se vývojáři budou muset spolehnout na metody procedurálního generování, dosud zveřejněné obrázky ovšem nevypadají vůbec špatně.

I když už je vývoj v pokročilé fázi a na Steamu dokonce slibují brzké datum vydání, vyzkouší vývojáři ještě fanoušky požádat o finanční příspěvek skrze portál Kickstarter. Kampaň bude spuštěna během května, sledovat ji můžete na tomto odkazu. Tak snad to vyjde.

Čas do vydání si můžete mimochodem krátit u původních her, které jsou na Steamu k dispozici zdarma (viz náš článek)