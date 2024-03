Už hrajeme šestý díl, provokují vývojáři The Elder Scrolls fanoušky

Od vydání zatím posledního pátého dílu série The Elder Scrolls už uteklo více než 12 let, ale i přes jeho masivní úspěch se Bethesda do výroby pokračování nijak extra nemá. Ano, před pěti lety oficiálně potvrdila, že na něm skutečně pracuje (viz náš článek), od té doby jsme ovšem nedostali žádnou další informaci, dokonce ani jediný obrázek. Je tak evidentní, že si na hru ještě minimálně několik let počkáme (patrně až na další generaci konzolí).

Jakoby tato skutečnost nebyla pro fanoušky už tak dost demotivující, nyní je ještě vývojáři vyloženě provokují. Ke třicetiletému výročí značky (ano, opravdu už jste tak staří), které se datuje od prvního dílu Arena (který je mimochodem k dispozici zcela zdarma) totiž vydali prohlášení, ve kterém se mimo jiné chlubí i tím, že už mají funkční prototyp.

„Návrat do Tamrielu a hraní raných buildů nás naplňuje stejnou radostí, vzrušením a příslibem dobrodružství, jako tomu bylo tehdy,“ píše se v závěru děkovného vzkazu. Jen slabou náplastí je i potvrzení vznikající budovatelské odbočky, která vzniká na mobilní platformy. The Elder Scrolls Castles už jsou dokonce ve fázi veřejného testování (v České republice ne), ale jejich lehce infantilní grafika dokáže fanoušky značky jen těžko nalákat.