Pokračování Skyrimu vyjde možná až na příští generaci konzolí

Pátý díl série The Elder Scrolls je jednou z vůbec nejúspěšnějších her historie, prodal totiž více než 60 milionů kopií. Vydavatelství Bethesda úspěšnou značku ždímá, co to jde, a Skyrim už přeneslo prakticky na každou myslitelnou platformu. S regulérním pokračováním ale dělá drahoty. Od vydání už uběhlo více než jedenáct let, a než si oficiálně oznámenou „šestku“ budeme moci zahrát, uběhne jich ještě alespoň dalších pět. Tak to alespoň řekl šéf značky Xbox Phil Spencer pro server Axios, přičemž těch pět let je prý spodní hranice.

Stephen Totilo @stephentotilo Asked about Elder Scrolls VI platforms: "It’s so far out it’s hard to understand what the platforms will even be…" ... "We’re talking about a game that’s five-plus years away"



Díky nezištné práci nadšených fanoušků žije Skyrim i 11 let od vydání.

Pro Bethesdu má aktuálně přednost ambiciózní Starfield (viz naše preview), který vyjde již v září, jenže i kdyby byl sebelepší, hladovou komunitu uspokojit nedokáže. Fantasy a sci-fi mají od sebe prostě až příliš daleko a i slavná Skyrim babička se nechala slyšet, že si raději počká na další Elder Scrolls. Což vzhledem k jejímu věku (86 let) už má jistou váhu.

Fanoušci legendární ságy se naštěstí mohou spolehnout alespoň na komunitní tvorbu. Vedle všech těch pornomodifikací (viz náš článek) vznikají i skutečně hodnotná díla, z nichž tím nejzajímavějším je patrně projekt Skyblivion, který do enginu Skyrimu hodlá předělat předchozí díl série Oblivion. I na ten si ovšem budeme muset počkat minimálně do roku 2025.