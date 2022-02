Hráč vydírá autory Skyrimu. Dokud nebude nový díl, zabije jedno NPC denně

The Elder Scrolls V: Skyrim je jedna z nejdůležitějších her historie, k dnešnímu dni se jí prodalo přes třicet milionů kopií. Jak by také ne, když vyšla prakticky na každém herním zařízení minimálně poslední dekády. Skyrim má dodnes aktivní komunitu, která se o něj příkladě stará a zásobuje ho novým obsahem (byť leckdy poněkud obskurním, viz náš článek). Na nový díl se pochopitelně čeká s velkou netrpělivostí.

Nazeem je jednou z nejotravnějších vedlejších postav (nejen) ve Skyrimu.

Vydavatelství Bethesda si ovšem dává na čas, a i když je prakticky jisté, že půjde o obrovský prodejní hit, kromě nic neříkajícího teaseru před čtyřmi lety zatím nedalo fanouškům ani náznak toho, na co se mohou těšit. Šéf studia Todd Howard se naopak nechal opakovaně slyšet, že si všichni budou muset ještě dlouho počkat (viz náš článek), nedávno dokonce internetem kolovala zpráva, že „šestka“ dosud ani neopustila fázi předprodukce.

I když by ještě letos měl vyjít Starfield, což má být něco jako Skyrim ve vesmíru, mnozí fanoušci čekání nesou nelibě a svoji frustraci ventilují na internetu. Člověk vystupující pod přezdívkou Sidek k tomu ovšem zvolil notně originální formu. Každý den totiž na svůj youtubový kanál vyvěsí zhruba minutové video s tím, jak různými kreativními způsoby zabíjí neoblíbenou počítačem ovládanou postavu (NPC) Nazeeda.

Nazeed je obchodník, který se nad ostatní obyvatele fiktivního světa (včetně hráče) neporkytě povyšuje a jeho otravné hlášky jsou často využívány formou memů. Přesto si osud, který mu Sidek připravil, nezasloužil.

Zatím má za sebou 136 smrtí těmi nejhoršími způsoby, ať už upálením, sežehnutím bleskem, nebo třeba shozením z výšky. Ke své smůle se navíc Nazeed v dohledné době vykoupení určitě nedočká, střízlivé odhady vydání The Elder Scrolls VI mluví o roku 2026, což je tedy přibližně dalších patnáct set bolestivých skonů.

Samozřejmě je možné, že to do té doby Sideka přestane bavit, ale příliš bychom si na to nesázeli. Vášniví hráči bývají vytrvalí, jak dokazuje třeba nadšenec do Overwatch, který už ve hře nechal víc než 750 dnů čistého času (viz náš článek). Anebo tři stovky dobrovolníků, kteří tráví bez nároku na honorář stovky hodin stavbou repliky Středozemě z Pána prstenů v Minecraftu (viz náš článek).