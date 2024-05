Na Svitavsku začal jezdit autobus na zavolání, jízdní řády pro něj neplatí

Alternativní formu veřejné dopravy spustil Pardubický kraj ve spolupráci s českým start-upem CITYA. Ten už podobný projekt provozuje v Říčanech.

„Svitavsko je ideálním regionem, kde veřejná doprava potřebuje doplnit flexibilnější alternativou. Když lidé budou vědět, že je do 15 minut vyzvedne komfortní minibus v docházkové vzdálenosti dvou minut od jejich domu a do půl hodiny až hodiny budou třeba i s přestupem ve svém cíli, nebudou dávat přednost autu,“ řekl zakladatel start-upu CITYA Dominik Janík.

Podle kraje má novinka přinést flexibilní alternativu ke klasickým autobusům. „V žádném případě nebude ZkusBus v tuto chvíli žádnou nevyužívanou linku nahrazovat. Pokud se služba osvědčí, až časem bychom mohli odbourat autobusy, které vozí vzduch. Neříkám, že tím hodně ušetříme, ale dáme veřejnosti službu, která lidem umožní v čase, ve kterém chtějí, dostat se k doktorovi, na vhodný vlakový přípoj, děti na kroužky a podobně,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Žádná konkurence pro taxíky

Kraj za novou službu bude platit 150 tisíc korun měsíčně. Řidič v minibusu bude mezi Radiměří, Hradcem na Svitavou, Vendolím, Kamennou Horkou, Koclířovem, Opatovce, Opatovem, Dětřichovem a Svitavami dostupný od pondělí do pátku mezi osmou až dvacátou hodinou.

Nová služba nemá konkurovat taxikářům ani službě Senior taxi, kterou ve Svitavách zajišťuje radnice. „Není to žádný taxík po Svitavách. Lidé z okolních obcí se dostanou do Svitav a zpět, ale co se týče lidí ze samotných Svitav, ti se dostanou jen do okolních obcí a samozřejmě zpátky,“ vysvětlil Kortyš.

Služba první měsíc funguje pro cestující zdarma, v plném provozu jedna jízda vyjde na zhruba 36 korun. Rodič se dvěma malými dětmi zaplatí 45 korun. Lidé se navíc dočkají daleko lepšího komfortu než v autobuse.

Společnost Busline, která v regionu jezdí s běžnými autobusy, nasadila do služby nový minibus Ford Tourneo. Kromě místa pro řidiče má sedm sedadel pro cestující. „Auto je vybaveno klimatizací, z obou stran pojízdnými dveřmi, otočnými sedadly, prostorným kufrem pro kočárek, dětskou sedačkou a dalšími věcmi zpříjemňující komfortní jízdu,“ sdělil zástupce dopravce Jakub Hanzlík.

Novinka, která funguje od pondělí, si své první zákazníky již našla. „Byl jsem dnes v Radiměři pro starší paní, která byla spokojená a nemohla si službu vynachválit. Hned řekla, že službu bude dál pravidelně využívat. O službě se dozvěděla z obecního zpravodaje,“ řekl řidič dodávky Tomáš Kopecký, který si jízdu s novým minibusem s automatickou převodovkou nemůže vynachválit.

Zatím se mu nestalo, že by v jeden čas někdo objednal dvě různé jízdy, aplikace je na to však podle jejího zakladatele připravena. „Ty, na které se nedostane, těm nabídneme alternativní termín, ve kterém jsme schopni cestujícího vyzvednout. Je to obdoba toho, když přijdete k plné tramvaji nebo autobusu, do kterého také nenastoupíte. Rozdíl je v tom, že systém můžeme lépe optimalizovat. V datech i zřizovatel vidí, kolik lidí spoj odkud kam vozí a jaké jsou trendy. Na to můžeme reagovat úpravou nebo doplněním vhodnější autobusové linky,“ dodal Janík s tím, že výpočet tras funguje na bázi chytrého algoritmu, který bude vždy vypočítávat tu nejvíce efektivní trasu.

Pokud se nový koncept dopravy osvědčí, mohl by začít fungovat v mnohem větším měřítku v rámci celého Česka. Legislativní podmínky k tomu připravuje ministerstvo dopravy.

„Legislativa je potřebná k tomu, aby se tento způsob veřejné dopravy zapojil mezi běžnou závazkovou dopravu tak, aby s ním mohli počítat kraje, které podporovanou veřejnou dopravu objednávají. Na vládě bychom se tím chtěli zabývat do konce července, aby v druhé polovině roku mohla věc projednat poslanecká sněmovna. Vytvoří to lepší podmínky k rozproudění poptávkové dopravy v rámci celého Česka,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.