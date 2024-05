„Papírová“ loďka od Černého podpoří děti s hendikepem, rozhoupe ji ukazováček

Loďku připomínající pouťovou atrakci bude možné od soboty za minimální částku padesát korun uvést do pohybu a přispět tak na budovu školy Svítání, která slouží postiženým dětem. Rozhýbat ji, není složité.

Po zaplacení vyjede z podstavce za zvuku pokladničky obří ukazovák, který do loďky lehce šťouchne a uvede ji do pohybu. Součástí je i tradiční skřípot. Loďku vyrobila místní firma JHV.

„Chtěli jsme strojařinu, kterou děláme, ukázat lidem a propojit umění, zážitek, interakci a technologický unikát. Se školou Svítání jsme řešili, jak přistoupit k dobročinnosti, ale nechtěli jsme dávat krátkodobý dar, který se rozmělní, ale udělat dílo, které přiměje společnost prolínat se s uměním a navíc přispívat na dobrou věc,“ řekl spolumajitel pardubické firmy JHV Jan Hvížďala.

Firma vše vyrobila na své náklady, autor zvukových efektů Milan Guštar i autor konceptu Loďky David Černý se vzdali nároků na honorář. Nadace, která projekt zaštítila, se jmenuje Hope a tímto směrem se ubíral i nápad Davida Černého. „Je to slovní hříčka, něco se houpe a současně to může pomáhat dobré věci,“ řekl Černý, který s pardubickým výrobcem Loďky spolupracuje dlouhodobě, výsledkem toho jsou i motýli na fasádě obchodního domu Máj na pražské Národní třídě.

Šéf JHV říká, že Loďka nepřinese takovou kontroverzi jako pohybující se motýli s trupem stíhačky spitfire. „Část umění má přinášet diskuzi. Loďka se sem hodně hodí, je vyrobená z cortenu, sem určitě zapadne. Je náhoda, že se socha dostala zrovna k Lukáši Smetanovi do Automatických mlýnů,“ řekl Hvížďala.

Masivní kvádr má přes tři metry celková výška díla je 6,6 metrů. Povrch loďky je pokryt novinovými články o škole Svítání a má povrchovou úpravu odolnou proti nepříznivému počasí. Firma chtěla původně Loďku umístit do Tyršových sadů, ale kvůli peripetiím od toho nakonec upustila. „Potřebovali jsme od města povolení na jeden kabel, trvalo nám to téměř rok, pak jsme se potkali s Lukášem Smetanou a během jednoho dne jsme měli vyřešeno,“ řekl Hvížďala.

Líbí se vám Černého Loďka? ANO 79 %(44 hlasů) NE 21 %(12 hlasů)

Loďka je poměrně složité kyvadlo. Ale to nesmí být vidět. „Výpočtová část časově skoro přesáhla výrobní část. Nebylo to tolik náročné na sestavení jako na přípravu a jistotu, že loďka se bude pohybovat ladně. Na to David striktně dbal. Je to hranici fyzikálních možností,“ řekl konstruktér Zdeněk Kyncl.

Podle toho, kolik do stroje člověk vhodí peněz nebo vloží přes QR kód, se mu zvětšuje zážitek, tedy loďka se déle houpe a má jinou zvukovou stopu. Maximální částka je pět tisíc korun. Zvuk houpající se pouťové atrakce je speciálně dodáván. „David a Milan na něm dělali několik nocí, abychom naladili správné skřípání do správného pohybu,“ řekl Kyncl.