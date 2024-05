Ať je náš bílý dům zase plný! Děčín po drsném vyřazení motivuje i bronz

„Nikdo nechce končit bez medaile, když už jsme byli v semifinále,“ burcoval děčínský pivot Jan Štěrba hned po čtvrteční porážce 77:93 v sedmém zápase na ústecké půdě.

Loni zlato z poháru, stříbro z ligy, teď můžou Válečníci zkompletovat medailovou sadu. Hlavní otázkou je, jak vstřebají ztrátu naděje na titul anebo na obhajobu pozice vicemistra.

„Jsou to kluci, kteří vždycky strašně chtějí. A teď budou strašně zklamaní. Máme docela málo času dát se do kupy,“ uvědomuje si generální manažer klubu Lukáš Houser. „Já z vlastní zkušenosti vím, že když vypadnete po náročné sérii a máte hrát proti někomu, kdo už se na to chystá a neměl takové ambice na finále, protože narazil na Nymburk, tak je to hrozně těžké. Věřím, že tenhle tým to zvládne.“

Ostrava je nabitá hráči s příjmením Svoboda. Patrik ani Michal nejsou bratry děčínského Matěje Svobody, ale Štěpán ano. A pro děčínského reprezentanta to je pech, protože svému sourozenci přál medaili. Už loni ho s Válečníky vyřadil ve čtvrtfinále.

„Souboji proti Ostravě jsem se chtěl co nejvíce vyhnout. Jsou to pro mě vždycky nepříjemné zápasy. Je to moje rodné město a brácha hraje za Ostravu,“ zarmoutila Matěje Svobodu semifinálová stopka dvojnásob. „Ale nedá se nic dělat. Budeme bojovat, určitě chceme získat medaili a zakončit sezonu úspěšně.“

U míče je děčínský basketbalista AJ Walton.

Bronzová řežba vypukne v děčínské Maroldovce v pondělí, hraje se na dvě vítězství. „Vyřazením pro nás sezona nekončí, do pondělí máme čas dát se dohromady. Věřím, že nás zase lidi přijdou podpořit, a věřím, že bude plný bílý dům,“ vyzývá Houser publikum v bílých tričkách, ať tým opět ženou za vítězstvím. „A také věřím, že bronzovou medaili urveme, protože si ji zasloužíme.“

Až poslední, osmadvacátá čtvrtina rozsekla boj o finále s konkurentem sídlícím proti proudu Labe, tak vyrovnané bylo třaskavé semifinále. „Jsem na kluky hrdý. Před sezonou jsme nebyli favorité, kteří by měli něco obhajovat. A my to dotáhli až do semifinále,“ hledal Svoboda v kruté chvíli pozitiva. „V poslední čtvrtině nám asi došly síly.“

El Nordico, vybájená severočeská série v play off, bavila. Kdyby někdo dostal zadání udělat reklamu na basketbal a hlavně na atmosféru, vypadala by přesně takhle.

„Moc jsem si to užíval, i když derby v play off bylo psychicky náročné. Jasně, pátý zápas se to semlelo, ale pak jsme to zvládli jak my, tak Sluneta. A mělo to parametry, které si tahle skvělá série zasloužila,“ těšil Housera návrat do fair play kolejí. „Fér to bylo i předtím, jen v jednu chvíli přišly excesy. A smůla pro nás, že se zranil Ogundiran, což ke sportu patří. Důležitý hráč nám vypadl a možná to i malinko rozhodlo, ale nedá se nic dělat.“

Vlastně něco ano. Získat pro Děčín další medaili. Už patnáctou v lize a poháru. „Bronz visí taky vysoko,“ tvrdí válečnický trenér Tomáš Grepl. „Ostrava hraje v této sezoně výborný basket.“

Ovšem to Válečníci také.