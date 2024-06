Házenkářka Malá si s Bietigheimem zahraje finále Ligy mistryň

Malá k vítězství přispěla třemi brankami, za postupem táhla Bietigheim především kapitánka Xenia Smitsová, která byla se sedmi góly nejlepší střelkyní zápasu. Bietigheim bude hrát finále jako první německý tým v historii Ligy mistryň. Metám nepomohly ani dvě pětigólové střelkyně, francouzský celek nezvládl ani třetí semifinále.

Bietigheim si ve své druhé sezoně v LM zahraje o titul s Györem, který si v semifinále poradil 24:23 s Esbjörgem. Maďarský tým postoupil do sedmého finále od zavedení formátu Final Four v roce 2014. Od té doby Ligu mistryň čtyřikrát ovládl, první titul získal ještě v play off hraném na dva zápasy v roce 2013.

Třicetiletá Malá může v neděli rozšířit sbírku úspěchů s Bietigheimem, kde působí od roku 2021. Už s ním získala tři domácí tituly a z roku 2022 má na kontě i triumfy v Evropské lize a domácím poháru i Superpoháru.