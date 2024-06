Kouč chce pro Olomouc vzbudit obra, cílem je udržet jádro pohromadě

„S trenérem jsme si sedli a probrali minulou sezonu. Současně jsme si řekli, jaká je představa o té příští, včetně výše rozpočtu a našich ambicí. Vyložili jsme karty na stůl, bylo to naprosto jasné a korektní. A domluvili jsme se, že kouč u nás bude pokračovat,“ vzkázal MF DNES prezident a sportovní manažer Olomoucka Michal Pekárek.

Není divu, že vedení má o další spolupráci zájem. Hipsher je totiž první trenér, který po zmiňovaném přesunu dovedl Redstone do play off NBL. „Jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout největšího úspěchu, jaký tento klub zažil od doby svého stěhování do Olomouce. Na tom chceme stavět. Jsem nadšený z vize, kterou vedení stanovilo ohledně budoucích projektů a směřování klubu,“ pověděl Hipsher.

„Po roce stráveném v Olomouci mohu říci, že je to skvělé město, se skvělými lidmi a velkým nadšením pro basketbal na všech úrovních. Podle mého názoru je Olomoucko spícím obrem v soutěži. Probudit ho ale vyžaduje spoustu tvrdé práce, do té doby potřebujeme hodně pospolitosti a dále makat,“ nabídl jasný recept trenér.

Vedení olomouckého klubu nevyšla v uplynulých sezonách sázka na polskou ani balkánskou basketbalovou školu. Poláka Roberta Skibniewského se funkcionáři rozhodli vyhodit na podzim v roce 2021, jeho nástupci – Srb Miljan Čurovič a Chorvat Tihomir Bujan – vždy hráli do posledního kola o udržení mezi tuzemskou elitou.

Až kouč ze zámoří je pro Olomoucko trefa. „Balkánská škola je něco jiného. Kdybych to měl srovnat, balkánský přístup mi přišel víc o drilu, pořád opakovat stejné věci dokola. Tím nechci říct, že teď s trenérem Hipsherem nepilujeme obranu do zbláznění. To jo, a stále na ní musíme makat. Přijde mi ale, že Američani jsou více pozitivní a komunikativní,“ pověděl kapitán Olomoucka Lukáš Feštr.

A s chválou nekončí. „Není to ten typ trenéra, co přijde do haly, udělá si trénink hodinu a půl a tím to pro něj hasne. Záleží mu na tom, abychom se o sebe starali. Abychom se protahovali, byli pozorní na videu. Jsou to sice základy, ale on na to klade extrémní důraz,“ dodal na adresu svého kouče.

Jak najít balanc pro české hráče Hipsher si loni k týmu přivedl i asistenta Cartera Vance, za Redstone zároveň v uplynulé sezoně nastoupilo celkem devět amerických hráčů. Čechů bylo sedm, posledním borcem, který dres Olomoucka oblékl, je Brit Amin Adamu.

„Myslím, že dobrý výkon podali všichni. Domácí i zahraniční hráči. U nich záleží na tom, co jim nabídne profesionální trh v České republice i ve světě. Náš klub je stále ve stadiu budování, změny jsou součástí procesu. Pokud se ale projeví zájem hráčů zůstat v týmu a bude to dávat smysl i nám, pochopitelně o jejich setrvání musíme uvažovat,“ poznamenal Hipsher.

Trenér olomouckých basketbalistů Andrew Hipsher zdraví po vyhraném zápase fanoušky svého týmu.

Podle generálního manažera klubu Libora Špundy chce tým do příští sezony udržet hráčské jádro, což je změna oproti minulým rokům, které byly typické množstvím přestupů. „Vedeme jednání především s českými kluky, kteří by měli vytvořit základ příštího kádru. Myslím, že první výsledky se dostaví v řádu týdnů,“ řekl Špunda.

Nyní spolu s koučem sestavují seznam možných hráčů. „Každé rozhodnutí musí být učiněno s ohledem na náš rozpočet. Potřebujeme složit efektivní výběr s potřebnou kvalitou. To je těžký úkol, proto je složité teď říkat nějaká konkrétní jména,“ přidal se Hipsher. „Důležitější je hledání rovnováhy a kvality českých hráčů v sestavě. Právě rovnováha poskytne klukům potřebný prostor, aby měli skutečnou příležitost hrát a zároveň se neutrácely peníze za basketbalisty na stejné pozici,“ uzavřel americký kouč.