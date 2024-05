Nymburk v semifinále dál dominuje nad Ostravou. Tentokrát o 52 bodů

Ostravě chyběl stejně jako v předchozím duelu Michal Svoboda a nenastoupil ani Jarrid Rhodes. V průběhu utkání se navíc zranil Dominik Heinzl.

„To jsou tři kluci vesměs ze základu. Kluci z lavičky bojovali, ale ta kvalita a šíře nymburského kádru se prostě projevily. Bohužel jsme malí, takže nás přeskákali,“ řekl České televizi ostravský trenér Adam Choleva.

„Takových proher už jsme tady zažili. Dneska to bohužel nebyla výjimka. Výsledek je hrozný, ale je to play off. Tam se nehledí na bodový rozdíl, ale počet vítězství. Zatím je to 0:2 a uvidíme, co se stane u nás doma. Potřebujeme někoho z těch zraněných hráčů,“ uvedl kouč Ostravy. V jejím dresu dal dvouciferný počet bodů jen Elyjah Williams, který zaznamenal 11 bodů.

Nymburský rozehrávač Jakub Tůma očekává, že v Ostravě bude Nová huť těžším soupeřem. „Myslím, že Ostrava se dá trochu do kupy. Mají zraněné nějaké hráče. Budou mít širší rotaci. Bude to úplně jiný zápas než tady,“ řekl autor 14 bodů včetně čtyř trojek. Domácí si pomohli k vítězství 16 tříbodovými koši, Ostrava jich proměnila jen pět z 27.

V této sezoně Nymburk vyhrál všechny vzájemné zápasy. Série bude pokračovat ve čtvrtek.