Docela dobrý, ohodnotila Donutilův výkon při natáčení dětská herečka

„Jolana Jirotková, která ztvárnila Kačenku, co všechno dokázala! První dialog, který jsem s ní měl, jsem čekal, co bude, a ona to odříkala všechno, jak měla, a ještě se dívala na mě, jestli to zvládnu. Po scéně mi řekla: ‚Docela dobrý!‘ Tady jsme nenatáčeli s dětmi. Ona byla tak laskavá, že točila s námi,“ prohlásil Donutil, který hraje starého bigbíťáka, bývalého bedňáka, zvukaře a produkčního Karla.

Svoji seriálovou dceru si pochvalovala také herečka Anna Polívková, která má v Špuntech s Davidem Novotným ještě tři syny.

„Snažím se být vtipný, nenapjatý, s každým je to trochu jiné a většinou si empaticky najdu cestu. S Aničkou jsme byli vtipný pár a zbylo i pár chvil na filozofování ve volných chvílích. To se o mně ještě málo ví, filozofuji rád a jsem výtečný oponent,“ vysvětlil Novotný.

V hlavních rolích se představí také Tatiana Dyková s Jiřím Langmajerem coby rodiče dvou dospívajících dívek a jednoho očekávaného přírůstku. Dvě rodiny Veselých na cestě autobusem po Česku doprovodí Pavel Liška nebo Pavla Gajdošíková.

Třináctidílná série začíná na konci školního roku, kdy se jak děti, tak rodiče těší na dovolenou v Chorvatsku. Bohužel souhrou několika událostí a rozhodnutí se výprava k moři ruší. Začíná tak nové dobrodružství. A vše nasvědčuje tomu, že nuda tyto prázdniny rozhodně nebude.

„Na místech, kde rodina zastavuje, ať už z objektivních nebo subjektivních důvodů, se jim dějí rozličné věci, které by se ale v podstatě mohly stát každému. Jde o seriál ze života, ale tím, že jde o humornou záležitost, se to celé posouvá k rodinné komedii,“ doplnil režisér Jiří Chlumský.