Nova má certifikát udržitelné produkce za seriál M.I.N. a show První dobrá

„Téma zdraví naší planety a klimatických změn je jedním z největších příběhů naší doby. Jako vysílatel na něj můžeme mít samozřejmě největší dopad přes náš obsah a inspiraci, kterou v tomto směru poskytneme divákům. Považujeme ale za neméně důležité si nejdříve zamést před vlastním prahem a minimalizovat naši uhlíkovou stopu,“ uvedla vedoucí udržitelné produkce a obsahu Novy Hana de Goeij.

Cílem udržitelného natáčení je maximálně snížit uhlíkovou stopu a zbývající emise offsetovat, tedy finančně přispět na projekty, které cíleně snižují množství oxidu uhličitého v atmosféře.

Oficiální certifikaci mezinárodní platformy albert získalo komediální krimi Mimořádné intelektové nadání v hlavní roli s Tatianou Dykovou a Romanem Zachem. Celkové emise CO 2 dosáhly u tohoto seriálu 11,52 tuny na hodinu natočeného materiálu, průměr u podobných formátů je podle platformy albert 19,8 tun.

V rámci natáčení bylo podle Novy eliminováno veškeré jednorázové nádobí a minimalizoval se tisk, průběžně se edukoval celý štáb, a přijímala se další opatření, která ale v závěru dokázala znatelně snížit dopad na životní prostředí.

Pro Novu seriál M.I.N. produkovali držitelé tří Českých lvů Pavel Berčík a Ondřej Zima z Evolution Films. „Téma udržitelnosti v posledních letech rezonuje ve spoustě oborů a audiovizuální průmysl by neměl zůstat pozadu,“ připojil producent Evolution Films Pavel Berčík.

„Každá systémová změna, jakou udržitelné natáčení bezpochyby je, s sebou zpočátku přináší pro celý štáb určitá překvapení a systémové změny, ale v dnešní době již všichni dobře chápou, proč konkrétní kroky podnikáme. Výsledek tedy stojí za to, což můžu potvrdit z vlastní zkušenosti natáčení seriálu Mimořádné intelektové nadání,“ doplnil Berčík.

Dalším formátem, který si zasloužil prestižní certifikaci albert, je skečová show První dobrá. Nový formát dosáhl uhlíkové neutrality a celkové emise, které se vyoffsetovaly, byly 1,89 tuny na hodinu natočeného materiálu. Díky skvělé spolupráci celého štábu, green captaina i produkce se podařilo ušetřit za 18 dní natáčení až 450 lahví o objemu 1,5 litru, tisíc jednorázových kelímků a 950 jednorázových příborů, vypočetla TV Nova v tiskové zprávě. Svítilo se převážně LED světly, takže se uspořilo 228,58 kW/h. Přesně takové množství elektřiny spotřebuje běžná česká domácnost sledováním televize za dva roky.

„Chovat se odpovědně k životnímu prostředí beru jako svoji základní odpovědnost, kterou přenáším nejen do svého osobního života, ale i do toho profesního. Na natáčení se vždycky pohybuje strašně moc lidí a pokud by tam odpovědnost nebyla, vzniká nesmyslně hodně odpadu. Celoživotně mi to vadilo a teď, když mám svoji produkci, můžu konečně rozhodnout, že to omezíme,“ shrnul režisér a tvůrce První dobré Vincent Navrátil.

A VIP host show herec Hynek Čermák dodal: „Green filming je o tom, že se snažíme šetřit přírodu. Pro mě je to běžná věc. Před třeba 15 lety bylo v cateringu normální, že člověk dostal jídlo na porcelánovém talíři, měl příbor a svůj vlastní porcelánovej hrnek. Takže to jsou věci, co byly úplně běžný. Pro mě je green filming jako návrat k původním normálním civilizovaným zvykům a nevidím v tom problém.“

Britská platforma albert se zabývá principy udržitelnosti v oblasti filmu a televize a pomáhá vytyčit cestu k co nejmenší uhlíkové stopě nejen velkým firmám a korporacím, ale i menším produkčním společnostem. Albert spustil globální kalkulačku, kde si každá filmová či televizní produkce může spočítat svoji uhlíkovou stopu a dozvědět se, jak ji snížit, být udržitelnější nebo i správně reportovat.

Central European Media Enterprises (CME) je prvním členem albert ze střední a východní Evropy a přidala se tak ke společnostem, jako jsou Fremantle, ITV a Sky.