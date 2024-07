Tři, dva, jedna… konec. Obří těžní věž Dolu Lazy na Karvinsku padla k zemi

Na odstřel byly zvědavy stovky lidí, dorazili i bývalí horníci. „Nastoupil jsem tady v roce 1971 a skončil o 28 let později, takže v roce 1999. Je mi takového konce určitě líto, mohli ještě dále pokračovat. Uhlí je dnes nerostné bohatství, ale ekologové do toho moc mudrují,“ zmínil Jan Burdej.

„Celý areál dolu, s výjimkou ocelové těžní věže, jejíž zachování si vyžádali zástupci památkového ústavu, je likvidován,“ přiblížil plány státního podniku Diamo náměstek ředitele Jiří Golasowski.

Odstřel ve fotografii ve stylu krok za krokem

Zmínil, že odstřelení věže byla nejjednodušší varianta. „Tomu předcházela demolice objektů v jejím okolí, abychom uvolnili dopadový prostor,“ doplnil.

I další osudy areálu někdejší šachty by měly být spojeny s průmyslem. Jen horníky by měli nahradit jiní pracovníci. V případě Lazů se totiž počítá s přeměnou na průmyslovou zónu, která by mohla, podle přání politiků, přivábit třeba strategického investora.

„Příprava území postižených hornickou činností za účelem získání strategického investora, který by přinesl do oblasti potřebný rozvojový impuls, je dlouhodobá,“ konstatovala mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Důl Lazy Černouhelný důl v místní části Orlové na Karvinsku Lazy. Důl vybudován v roce 1890 jako Nová jáma, v roce 1950 přejmenován na Důl Antonín Zápotocký (AZ). V roce 1991 následovala další změna názvu na Důl Lazy. Za takřka 130 let činnosti bylo z podzemí dolu na katastrech Orlové a Karviné vytěženo 145 milionů tun černého uhlí. Poslední vozík s uhlím vyvezen 28. listopadu 2019.

Kdy však bude zóna na příchod investora připravena, zatím není jisté, předběžně se na úpravy počítá se zhruba dvěma až třemi roky.

„Využití uvedených areálů je závislé na demoličních a útlumových pracích státního podniku Diamo, předpokládá se, že u dolu Lazy to bude otázkou několika let,“ doplnila mluvčí kraje.

Začne hledání investora

Přípravu průmyslové zóny by mohl urychlit příchod možného zájemce. „Pokud se objeví nějaký zájemce o pozemky, jsme připraveni s ním jednat. Už nyní má o zdejší areál zájem Státní investiční a rozvojová banka, která právě pro tyto příležitosti vznikla,“ doplnil Jiří Golasowski.

Státní investiční a rozvojová banka ale zatím hlavně dává dohromady data o možných místech průmyslových zón s tím, že by je nabídla možným investorům. Není to tedy tak, že by areál Lazů třeba vykoupila a až pak nabízela dál.

Likvidace dolu Lazy začala v roce 2021. Celkově byly zasypány tři jámy, z toho jedna bude i nadále využívána k těžbě plynu.

„Zasypávání této jámy bylo nejsložitější. Zatímco dvě zbývající stačilo zasypat hlušinou, což bylo velice rychlé, jáma číslo 5 se betonovala, což si vyžadovalo technologické přestávky, trvalo to celkem rok a půl,“ popsal už dříve složitost likvidace šachty náměstek ředitele Diama.

Práce v areálu dolu Lazy by měly být podle současného plánu dokončeny v roce 2026. „V podstatě by tady v té době měla být louka se třemi vybetonovanými povaly v místě někdejších jam, připravená jako brownfield pro případného zájemce,“ dokončil Golasowski.

Poslední vozík vytěženého uhlí Dolu Lazy 28. listopadu 2019