Nerozumím honu za lajky, říká herec Jakub Štáfek v Rozstřelu

Spoustu lidí jsem na sociálních sítích musel přestat sledovat, protože to už nešlo, říká Jakub Štáfek v rozhovoru pro iDNES.cz.

„Nerozumím honbě za lajkem, té prvoplánovitosti – chlubení se, prezentování reality odlišně, než tomu ve skutečnosti je,“ vysvětluje.



V novém filmu režiséra Andy Fehu ztvárnil Štáfek Morthyho, klidnější a umírněnější část dvojice influencerů. Tlačit na pilu tak před kamerou musel především představitel Shokyho Štěpán Kozub. Nabídku na roli přijal od režiséra s jedinou podmínkou — parťáka musí hrát právě Jakub Štáfek.

„My máme hodně podobný smysl pro humor. Oba chceme dělat, co je trochu za hranou a co je zároveň úderné a kontroverzní. Kontroverze nás baví. Zahřálo mě u srdíčka, když jsem se dozvěděl, že mě Štěpán ve filmu chtěl. Bylo to fajn a příjemné natáčení,“ komentuje Štáfek.

Kromě influencerů a mystiky si film Shoky & Morthy: Poslední velká akce utahuje také z opožděného dospívání, které se týká obou hlavních hrdinů.



„Asi proto si mě vybrali,“ směje se Štáfek v odpovědi na otázku, jak to s dospíváním měl on. „Asi je pravda, že u mě to bylo ve skutečnosti spíše naopak. Od čtrnácti let jsem se pohyboval ve společnosti lidí, kteří byli o polovinu starší než já, takže jsem asi musel trochu předčasně dospět. Na druhou stranu se ale pořád trochu cítím jako dítě,“ říká.

Opožděné dospívání však není problémem jen Shokyho a Morthyho, trpí jím i postava fotbalisty Laviho ze seriálu Vyšehrad, kterému Štáfek poprvé v roce 2016 propůjčil tvář. Na oblíbený internetový seriál příští rok naváže celovečerní film, který měl mít premiéru už letos, ale tvůrci se nakonec rozhodli kvůli pandemii počkat s uvedením až na jaro 2022.

„Bude to tak lepší, ale jinak jsem opravdu pyšný a gratuluju všem tvůrcům, kteří do kina šli s filmy už teď. Vyšlapávají ostatním cestičku a snaží se zasloužit o to, aby se diváci vrátili do kin. Vypadá to totiž, že se to trochu odnaučili,“ komentuje situaci herec a režisér.

Bude to dobrý biják

Práva na postavu Laviho i další duševní vlastnictví související s Vyšehradem musel Jakub Štáfek společně s kolegy producenty odkoupit od internetové televize Obbod, která seriál původně vysílala. Hodnota přesáhla milion korun. Jak se taková částka stanovuje, zprvu netušil.



„Byla to pro mě první zkušenost. Obecně se taková cena stanovuje podle toho, že má daná značka nějaké jméno, a pak už je to vlastně jednoduchá matematika. Protože například víte, že se bude připravovat celovečerní film, tak cenu nastavíte tak, aby to na jednu stranu producenty příliš nezatížilo v souvislosti s tržbami z kinosálů a pro vás, na straně druhé, mělo stále smysl tu licenci prodat,“ přibližuje. Premiéra Vyšehradu je plánována na 26. května 2022.

„Konečně jsme svými pány a můžeme si dělat, co chceme. Teď jsem s výsledkem opravdu hodně spokojený. S tím naším díťátkem, jak filmu říkáme, se mazlíme, vymýšlíme věci, abychom pobavili co nejvíce lidí. Už se těším, až bude premiéra. Jsem zvědavý na reakce diváků,“ říká a dodává: „Je dobře, že si na Vyšehrad počkají, je to dobrý biják.“