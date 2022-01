VIDEO: Karel Roden má za film Promlčeno hereckou cenu z New Yorku

Karel Roden se v roli záhadného muže vrací po dvaceti letech na pár hodin do Prahy, aby zde nalezl jistou mladou ženu a vypořádal se s minulostí. V pátrání mu pomáhá rozhlasová moderátorka, která jeho příběh dostane do svého živě vysílaného pořadu a do událostí je pak vtažena nejen ona, ale i pražská kriminálka a další aktéři dlouho zapomenutých událostí.

„Česko patří ke státům s nejkratší dobou promlčení trestných činů. Po 15 nebo 30 letech se vrah stává nevinným. Já bych něco takového ani po letech nedokázal odpustit,“ říká představitel jedné z postav Igor Bareš. jehož doplní Barbora Bočková, Denisa Barešová či Vilma Cibulková. Film už sbíral pocty v Los Angeles, Florencii a Cannes, ukázku najdete na videu.