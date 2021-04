Kvůli konci Zaorálka na kultuře bombardují profesní organizace vládu dopisy

Množství kulturních institucí se přidalo k apelu na premiéra Andreje Babiše, aby nečinil změny na postu ministra kultury. K otevřenému dopisu Českého střediska Mezinárodního divadelního ústavu (ITI), zastřešujícího čtrnáct organizací, se přes víkend přidaly třeba Svaz českých knihkupců a nakladatelů nebo Česká asociace festivalů. Prezidentka Českého střediska ITI Yvona Kreuzmannová Babišovi zaslala nový dopis, v němž ho žádá o „zvážení alarmující situace“.

„Situace kolem avizovaných změn ve vedení ministerstva kultury kulturní veřejnost silně znepokojuje. Kontinuita více než roční práce řady profesních organizací, které s ministerstvem kultury dosud intenzivně komunikovaly, je ohrožená,“ píše se v novém dopise premiérovi.



Výměna ministrů však vzbuzuje i pozitivní reakce. „Pokud se v následujících dnech potvrdí mediální spekulace o výměně na postu ministra kultury, já takovou změnu budu určitě vnímat jako pozitivní,“ uvedl producent a majitel Divadla Kalich Michal Kocourek.

„Společně například s Asociací hudebního průmyslu a dalšími kolegy z branže v ní vidím naději, že se na ministerstvu kultury dočkáme podobně konstruktivního a vstřícného přístupu, s jakým se setkáváme při jednáních na ministerstvu průmyslu a obchodu. Kultura jakožto obor, který byl kvůli pandemii uzavřen mezi prvními a evidentně bude rozvolněn mezi posledními, je v troskách a potřebuje silné zastání,“ upřesnil.

Hanebné, jak se s resortem zachází

„Jsem samozřejmě připravený spolupracovat s každým ministrem kultury. Nicméně mi přijde až hanebné, jakým způsobem současná ČSSD s tímto resortem zachází,“ uvedl pak spisovatel a šéf Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka.

„Každému musí být jasné, že výměnou ministra v poslední fázi vládnutí bude kultura, která přitom patří k nejpostiženějším segmentům, výrazně oslabena. Jsme přitom ve fázi přípravy rozpočtu na příští rok, čerpání prostředků z evropských fondů obnovy a nutnosti nastavit pravidla pro bezpečné otevření kultury,“ dodal.



Působení Lubomíra Zaorálka na ministerstvu kultury chválí Vratislav Šrajer, šéf audiovizuální společnosti Bionaut. „Jako první porevoluční ministr kultury pochopil, že kultura kromě uměleckého a zábavního přínosu má také zásadní ekonomický, společenský a mezinárodní potenciál. Začal také vnímat význam kreativních průmyslů jako silně růstového odvětví, klíčového pro budoucnost Česka,“ uvedl Šrajer a dodal, že pro zástupce audiovizuálního sektoru je podstatné, aby pokračovaly reformy a procesy, které Zaorálek zahájil.



„Nejzásadnější pro celý kulturní sektor je teď především dodržení již garantovaného příspěvku 8,1 miliardy Kč z Fondu obnovy do kreativních průmyslů a kultury. Pro audiovizuální průmysl je klíčové pokračování transformace Státního fondu kinematografie na Fond audiovizuální, posílení úspěšného systému filmových pobídek a dotažení implementace evropských směrnic nastavujících pravidla audiovizuální výroby a boje proti nelegálnímu šíření obsahu na internetu do české legislativy,“ upřesnil.



Osobnější vyjádření si k očekávanému nástupu náchodského starosty Jana Birkeho na post ministra kultury dovolil Tomáš Magnusek, předseda Obce spisovatelů: „Troufám si tvrdit, že je to jeden z mých nejlepších přátel a pro mne je zásadní to, že je upřímný, lidský a hlavně drží slovo. Pokaždé když něco klíčového slíbil, tak to splnil.

Jsem s ním v radě města a v náchodském zastupitelstvu a sleduji, jak pracuje. Snaží se podpořit každou smysluplnou věc, bez ohledu na to, z jaké politické strany návrh přichází. Naše město změnil a troufám si říci, že k lepšímu. On je fenomén a co je nejdůležitější: kulturu a osobnosti, jež ji tvoří má rád a bude se snažit ji v tuto chvíli pomoci,“ uvedl.

Vicepremiéra Jana Hamáčka oslovila o víkendu i Asociace nezávislých divadel. „Apelujeme na Vás, aby ČSSD pod Vaším vedením nebyla stranou, která dá takto razantně najevo, že kultura je na chvostu jejího zájmu. Apelujeme na Vás, abyste půl roku před volbami byl vůči kultuře zodpovědný,“ píše asociace. Podle ní jakýkoliv nový ministr nebude v této lhůtě schopný účinně převzít veškerou rozpracovanou agendu.



Poslanec ČSSD a starosta Náchoda Jan Birke už potvrdil, že nabídku na funkci ministra kultury obdržel. Na dotaz ČTK uvedl, že bude dál jednat, podle České televize nabídku na vládní post přijme. Dosavadní ministr kultury Lubomír Zaorálek má převzít ministerstvo zahraničí namísto svého stranického kolegy Tomáše Petříčka, jehož se vicepremiér a znovuzvolený předseda sociální demokracie Jan Hamáček rozhodl vyměnit.