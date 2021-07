Nový stavební zákon odmítnou i senátoři zvolení za vládní ANO a ČSSD

„Jsme rozhodnuti ten zákon zamítnout,“ řekl šéf senátního klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.

„Správa se úplně odtrhuje od občanů,“ odmítl vládní návrh stavebního zákona i šéf senátního klubu Starostů a nezávislých Petr Holeček.

To, že se proti vládnímu návrhu jednomyslně postaví i senátoři zvolení za vládní ANO a ČSSD, potvrdil to šéf klubu Proregion Jaroslav Větrovský.

„Věřím, že v dolní komoře znovu najdeme podporu, abychom nový stavební zákon definitivně schválili a mohl jít k podpisu prezidenta,“ tvrdí ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Pro zákon ale nyní nemá ve Sněmovně vládní ANO zajištěno 101 hlasů. Podporu zákonu stáhli totiž komunisté kvůli tomu, že prošel pozměňovací návrh, aby bylo možné sklepní prostory předělávat na byty.

„My odmítáme, aby lidé bydleli ve sklepích,“ řekl komunista Leo Luzar. „To, co prošlo, vrací poměry do předminulého století. Jestliže může být za bytový prostor považována místnost, která nemá ani přímé větrání, ani přímé osvětlení, myslím si, že tohle do 21. století nepatří,“ řekl předseda komunistů Vojtěch Filip.

Kategoricky proti tomu protestoval také ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD. „Abychom akceptovali nějaké špeluňky nebo nějaké sklepy jako byty, mi připadá jako krok zpět, to je něco, co mi připadá sociálně špatně a neúnosné,“ uvedl ministr Zaorálek. Pro zákon ve Sněmovně hlasovalo 92 ze 175 přítomných poslanců. Pro byli přítomní poslanci ANO, SPD a tři sociální demokraté Jan Birke, Petr Dolínek a Antonín Staněk.

Senát rozhodne o zrušení povinné přípony -ová u většiny ženských příjmení

Horní komora parlamentu rozhodne, zda potvrdí či odmítne, aby ženy nově nemusely přechylovat příjmení přidáním přípony -ová. Začátkem června Sněmovna schválila návrh poslankyně ANO a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové, která to navrhla ve spolupráci s Pirátem Ondřejem Profantem.

O zapisování jména bez přechylovací přípony -ová mají mít podle Sněmovny šanci požádat rodiče u dětí ženského pohlaví. Změna má začít platit od ledna 2022. V případě, že ji Senát odmítne, budou o ní znovu muset rozhodnout poslanci.

Žádosti o uvedení příjmení v mužském tvaru nyní matriční úřad vyhoví v případě, že jde o cizinku, o občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, o občanku, jejíž manžel je cizinec nebo jejíž partnerka je cizinka, nebo když jde o ženu, která je jiné než české národnosti.