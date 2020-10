Zas jsem toho tolik neprovedl, řekl Prymula. Rezignaci však nevyloučil

„Já si myslím, že jsem toho zas tolik neprovedl. Předevčírem jsem byl na ministerstvu do 21.20, pak jsem byl pozván na urgentní schůzku, vzhledem k tomu, že další den mělo být omezení pohybu. Na tu schůzku jsem dorazil na půl desátou, to přesně nevím,“ uvedl ministr v rozhovoru pro týdeník Respekt.

„Není pravdou, že jsem tam vstupoval bez roušky, v autě jsem byl s rouškou a do toho salónku, kam jsem byl pozván, jsem přišel s rouškou. A asi ve 23.30 nebo 23.20 jsem to jednání opouštěl, přes ten dvůr jsem roušku neměl, potom jsem si ji v autě vzal. Jestli jsem něco porušil, tak jedině že jsem roušku neměl v době, kdy jsem nasedal do auta, kdy tam byl člen ochranky,“ popsal dál.

Podle jeho slov nevěděl, že mělo být v jednání v restauraci. „Já jsem dojel na jednání, které bylo v restauraci, v salónku restaurace, a já jsem tam nejel za účelem stravování se, ale za účelem jednání,“ popsal dále.

Měl by podle vás ministr Roman Prymula rezignovat? celkem hlasů: 34386 Ano 28442 Ne 5060 Nevím/ Je mi to jedno 884

Prymula dále uvedl, že pokus si veřejnost bude přát, aby odstoupil, tak tak učiní. „Jestli si to veřejnost přeje, tak klidně rezignuju,“ prohlásil.

Ministr přiznal, že během jednání většinou roušky neměli. „Tam byla káva, další věcí. Po dobu jednání většinově roušky nebyly, protože tam byl vždycky další nápoj,“ řekl s tím, že schůzka se týkala opatření proti koronaviru a zlepšení komunikace. Uvedl, že jednání se účastnili čtyři lidi včetně předsedy poslanců ANO Jaroslava Faltýnka. Nechtěl však uvést jména dalších lidí.

V závěru rozhovoru Prymula přiznal, že o věci již hovořil s premiérem Andrejem Babišem a že o tom ještě budou jednat. „Pan premiér řekl, že to je chyba a vytkl mi to samozřejmě. (...) Jsem připraven na důsledky. Bylo to urgentní jednání a asi na špatném místě, to je pravda,“ řekl nakonec.