To jsou snad blázni, diví se hejtman z ANO schůzce v restauraci

Co říkáte na počínání ministra zdravotnictví a 1. místopředsedy hnutí ANO?

Považuji to za nepřijatelné, nemůžete něco nařizovat a pak to nedodržovat. To je věc, kterou považuji za zřejmou.

Co bylo to první, co jste si pomyslel, kdy jste se o tomto dozvěděl?

Popravdě mě hned napadlo, že to jsou snad blázni.

Jak hodnotíte rozhodnutí premiéra, který oba vyzval k odstoupení?

V daný okamžik už nelze nic jiného dělat... Otázkou je, jestli je možné v tak komplikované době rychle vyměnit ministra zdravotnictví. To nejsem schopen posoudit.

Nemáte obavy, že tím dostali argumenty lidé, kteří opatření považují za přehnaná?

Samozřejmě jsou tady skupiny lidí, kteří mají tendenci opatření ignorovat, to bezesporu. A nyní bohužel dostali špatný příklad. Nelze kázat vodu a pít víno. Víte, nechápu, proč potřebovali cokoliv projednat v restauraci, proč se nesejdou v Poslanecké sněmovně nebo na ministerstvu. Takto se politika nemůže dělat, já se taky se všemi potkávám, ale v kanceláři hejtmana nebo poslance. Odmítám tento typ schůzek.

Uměl byste si představit, že by pan Prymula dával ještě nějaká nařízení?

Určitě se jedná o velké selhání nejen na etické úrovni. Ministr musí být vzorem, navíc v rozhodnutích, která sám vydal. Jinak to fungovat nebude.