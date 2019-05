Šéf KSČM Filip se zastal u Babiše ministra Staňka. Chce ho ve vládě

Prezident Miloš Zeman přijme odpoledne Staňka, kterého přiměl šéf ČSSD Jan Hamáček, aby podal demisi. Staněk je pod palbou kritiky části veřejnosti kvůli tomu, že odvolal šéfa Národní galerie Jiřího Fajta.

Komunista Filip v úterý řekl, že si nedovede představit, že člověk, který si vyplatil odměnu z veřejných peněz díky smlouvě, kterou Fajt uzavřel sám se sebou, když byl ve funkci, šéfem galerie zůstal.



Lídr KSČM má ale ještě jeden důvod, proč se snaží Staňka podržet. „Od začátku jsem říkal, že pro mě je zachování evropského unikátu, jako je otáčivé hlediště, podstatné,“ řekl. V celé Evropě jsou podle něj pouze tři otáčivá hlediště, jakým je i točna v Českém Krumlově.



„Pan premiér a pan prezident rozhodují o tom, kdo bude ministrem,“ řekl šéf KSČM Filip, který si je ale jako právník vědom, že když premiér Babiš navrhne odvolání Staňka, tak to Zeman bude muset akceptovat. „Dost těžko může demisi nepřijmout, když ji přinese premiér. Tak to přijmout musí,“ řekl Filip.

Zeman se dosud veřejně nevyjádřil, zda Staňkovu demisi přijme. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že navrhne hlavě státu Staňkovo odvolání, pokud to bude ČSSD požadovat.

Zatímco v případě demise má hlava státu prostor pro to, co udělá, jestliže je navrženo odvolání člena vlády, říká Ústava ČR striktně, co prezident musí udělat. „ Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády,“ uvádí doslova článek 74 Ústavy České republiky.

V souvislosti s obsazením postu ministra kultury se spekulovalo již o celé řadě jmen politiků ČSSD, ale šéf strany Jan Hamáček žádné nepotvrdil. Nejnověji se v této souvislosti hovoří o místopředsedovi ČSSD Michalu Šmardovi.