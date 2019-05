Hamáček nese na Hrad Zemanovi jméno kandidáta do vlády místo Staňka

Zeman zatím neřekl, zda to udělá, ale Onderka iDNES.cz potvrdil, že kdyby se prezident zachoval opačně, než on sám předpokládá, ČSSD by postupovala tak, že by navrhla premiérovi Andreji Babišovi Staňkovo odvolání.

Babiš řekl, že když to sociální demokracie udělá, návrh na Staňkovo odvolání na Hrad předá. „Určitě, určitě, samozřejmě. Platí koaliční smlouva,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz premiér a šéf ANO Andrej Babiš.

„Jsem přesvědčen, že ministr je politická funkce, to znamená já bych preferoval politika,“ uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček. Onderka krátce před Hamáčkovou cestou na Hrad uvedl, že s ním předseda strany jméno nového ministra kultury konzultoval a řekl, že ve hře je stále několik kandidátů. Sám Onderka popřel, že by byl mezi nimi, stejně jako několik dalších poslanců sociální demokracie - a to jak šéf klubu Jan Chvojka, tak Kateřina Valachová, kteří už oba ve vládě byli, i poslanec Jan Birke.



Mezi jmény, o nichž se v souvislosti s ministerstvem kultury spekuluje, jsou třeba ostravský divadelní režisér a šéf Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ivan Krejčí, či náměstkyně ministra kultury Kateřina Kalistová.



Staněk čelí kritice kvůli odvolání šéfa Národní galerie

Staněk je pod palbou kritiky poté, co odvolal ředitele Národní galerie Jiřího Fajta a šéfa olomouckého Muzea umění Michala Soukupa. Vznikly dokonce dvě petice za to, aby odstoupil z funkce a Staněk nakonec podal demisi, v níž oznámil odchod z čela ministerstva k 31. květnu.

„Je pravda, že demise je taková neobvyklá, protože v demisi vlastně pan ministr píše o tom, že nekončí z vlastní vůle, ale že končí vlastně na základě požadavku pana předsedy ČSSD Hamáčka,“ uvedl Babiš po schůzce s prezidentem Zemanem a pak v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že si na spolupráci nemůže stěžovat. Pak ale dodal, že když bude Hamáček trvat na odvolání Staňka, žádost o změnu ve vládě na Hrad předá.

Zatímco v případě demise má hlava státu prostor pro to, co udělá, jestliže je navrženo odvolání člena vlády, říká Ústava ČT striktně, co prezident musí udělat. „ Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády,“ uvádí doslova článek 74 Ústavy České republiky.