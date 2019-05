Když nebude schválen rozpočet, jsou na stole předčasné volby, říká Babiš

Na Václavské náměstí byl na úterní podvečer svolán protest proti vám a proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové, kterého se zúčastnily desetitisíce lidí. Před tím se vašim odpůrcům třikrát podařilo z velké části zaplnit Staroměstské náměstí. Vadí jim, že změna ministra byla oznámena jen den poté, kdy policie předala kauzu Čapí hnízdo státním zástupcům. Co byste vzkázal lidem, kteří protestují na náměstích?

Vzkázal bych jim, že tam není žádná souvislost, že se mýlí a věří teorii, která není pravdivá. Když rezignovala na post ministryně spravedlnosti paní Malá kvůli diplomce, tak jsem chtěl, aby ten post byl obsazený. Když jsem řekl, že dočasně povedu ten resort, okamžitě vystartovala ODS, tak jsem to nabídl paní Schillerové, aby to převzala, než někoho najdeme a paní Schillerová vymyslela pana Kněžínka do rána. Přemluvili jsme ho, aby to vzal jen na nějakou dobu. Není tam žádná souvislost.

Ani časová souvislost?

Není, není. Už se vědělo, že 30. dubna se budou měnit dva ministři a je pravda, že jsem vyjednával se třemi kandidáty na spravedlnost, protože jsem to chtěl udělat najednou a nechtěl jsem, abychom měnili později jen ministra spravedlnosti. Ti lidé protestují proti paní Benešové pro věci, které se nestaly a které ani paní ministryně nemá v úmyslu udělat.



Když paní Benešová do vlády zamířila, oprášila starší nápad dřívějších ministrů spravedlnosti, že by se v budoucnu měla být zrušena vrchní státní zastupitelství. I kdyby něco takového vaše vláda v tomto volebním období nenavrhla a neprosadila, byla slova paní Benešové šťastná? Nelitoval jste, když to řekla, že jste si vybral do vlády právě ji?

Určitě jsem nelitoval, že jsem si vybral právě ji. Ona byla nejvyšší státní zástupkyně a ministryně v časech, kdy média nějak fungovala. A teď zase nějak fungují a ona na to není zvyklá, proto jsem jí doporučil nějakou mediální zdrženlivost, protože ona jen nahlas řekla věci, které předseda ODS Jiří Pospíšil, také bývalý ministr spravedlnosti, říkal v Otázkách Václava Moravce nahlas. Když si uděláte monitoring, tak uvidíte, kdo všechno dříve říkal, jak má vypadat soustava státních zastupitelství. Paní Benešová jen nahlas řekla věci, o kterých mnozí mluvili, ale nikdo s nimi nic neudělal.



Je pozice nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana pevná?

Proč by byla ohrožena? My jsme se k tomu vyjadřovali mnohokrát, s panem Pavlem Zemanem nemám žádný kontakt, neviděli jsme se už ani nepamatuju kdy. Jsem rád, že on konečně v rámci dvou interview přiznal, že se vyskytl případ účelového trestního stíhání. A to je to, o čem mluvila i paní Benešová.

Nelíbí se jim paní Benešová. Dobře, beru to na vědomí

Čili změna ve struktuře státních zastupitelství za této vlády nebude? Protože demonstrace jsou zčásti i proto, že se někteří lidé domnívají, že je takovými vyjádřeními o změnách ve struktuře státních zastupitelství nepřímo vytvářen nátlak na státní zástupce.

Žádný nátlak není. Kdybych chtěl něco dělat se státními zástupci, tak jsem měl na to lepší příležitost před tím. Lidi, kteří jsou na náměstích, nechci komentovat. Mají právo protestovat. Nelíbí se jim paní Benešová. Dobře, já to beru na vědomí.

Platí, že byste neuvažoval o odchodu z vlády, ani kdyby státní zástupci poslali kauzu Čapí hnízdo k soudu?

Ne, já jsem nic neudělal, já jsem se k tomu mnohokrát vyjádřil. Je to účelová záležitost. Kdybych nebyl v politice, nikdo by nikdy neslyšel o Čapím hnízdě.



Demisi ministra kultury Antonína Staňka jste označil za neobvyklou, protože napsal, že nekončí z vlastní vůle, ale na základě požadavku předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Řekl jste panu prezidentovi, že má Staňkovu demisi přijmout?

Já jsem mu na to svůj názor neřekl, to je záležitost ČSSD. Já bych to nechal na panu prezidentovi. ČSSD ho donutila k demisi, já to moc neřeším, protože to není příjemné. Není to dobré v zahraničí, já jsem volal šéfa Centra Pompidou, vysvětloval jsem mu tu situaci, ale musí si to vyřešit sociální demokracie.

Na spolupráci s ministrem Staňkem si nemohu stěžovat

Vy jste předseda vlády. Považujete Antonína Staňka za dobrého ministra?

Já si na spolupráci s ním nemohu stěžovat. Jestli je odborník nebo není odborník... já jsem ho nenominoval.



Ale nestěžujete si na něj. Nevidíte problém.

Jsou lidé, kteří říkají, že konal správně. Je zajímavé, že když Transparency International říká něco o Babišovi, tak jsou všichni nadšení, že to je pravda. Dnes něco říká proti odvolanému šéfovi Národní galerie Fajtovi, tak to nikdo nekomentuje.



Předseda ČSSD Hamáček řekl, že nepředpokládá, že někdo může být ministrem proti vůli své vlastní strany. Jste připraven navrhnout odvolání Staňka, když se bude Miloš Zeman zdráhat Staňkovu demisi přijmout?

Určitě, určitě, samozřejmě. Platí koaliční smlouva.



S politiky sociální demokracie jste se shodli na zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korun od ledna příštího roku. Vaše ANO se o tom se sociální demokracií dohadovalo docela dlouho. Stihnete to do konce roku v parlamentu prosadit?

Ne, to má podporu napříč politickým spektrem a my jsme rádi, že paní ministryně Maláčová přišla s návrhem, který předložila ministryně Schillerová na konci října.

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci s ministryní financí za ANO Alenou Schillerovou. (20. května 2019)

Co byste řekl na to, že rodinám s malými dětmi je celkem jedno, kdo přesně a kdy přišel s tou variantou, na které jste se ve vládní koalici dohodli, a že je zajímá jen to, jestli více peněz skutečně dostanou a kdy? Že je jim jedno, když se politici předhánějí, kdo měl větší zásluhy?

Nepředhánějí. Jasně, že je jim to jedno, ale tohle všechno zapříčinila paní ministryně Maláčová svým chaosem. Neměla slibovat věci, které neměla projednané koaličně, na které neměla peníze, ani je nesehnala, i když její resort je největší – 647 miliard korun, to je 42 procent ze všech výdajů rozpočtu. My jsme se dohodli, že to budeme řešit v rámci rozpočtu a ona to znovu dala na vláda. Takže vracíme se do sobotkovských časů a to začalo už na sněmu ČSSD, kde paní Maláčová říkala, že Kalousek dal důchodcům víc peněz. Asi 40 korun je pro ni víc než 900 korun. Jestli tady někdo dělá kampaň, tak určitě to my nejsme.

S Maláčovou máme jiné představy, jak má svět fungovat

Takže kdyby to bylo na vás, tak paní Maláčovou byste už znovu do vlády nechtěl?

My s paní Maláčovou máme určitě úplné jiné představy o světě, jak by měl fungovat.

Je pro vás horší ministryně než pan Staněk?

Nechci hodnotit ministry. Je potřeba nedělat si z ministerstva marketingovou agenturu, ale řídit to ministerstvo a snažit se najít úspory.



Odmítl jste opakovaně zavedení sektorové daně pro banky, kterou navrhla ČSSD, aby pokryla náklady 8,6 miliardy korun na zvýšení rodičovského příspěvku. Místo toho jste navrhl vznik národního rozvojového fondu, jehož zakladateli by byly čtyři největší české banky. Už vám banky kývly na to, že do toho fondu přispějí?

Sektorovou daň řešíme se sociální demokracií od roku 2014 a já jsem konkrétně uváděl, jaké negativní dopady to mělo v Polsku, na Slovensku to skončí v roce 2021, v Rumunsku to dokonce ohrožovalo banky a je jasné, že ty banky to přenesou na veškeré občany, i včetně dětí. Nápad sociální demokracie zdanit aktiva bank bude znamenat, že banky sníží dostupnost úvěrů, bude to mít dopad na hypotéky. Nápad, se kterým jsem přišel já, je, že banky si berou dividendy a my chceme, aby ty peníze vložily do národního investičního fondu, který by potom investoval do projektů, které máme zmapované v rámci národního investičního plánu. Měli jsme dvě jednání, teď banky potvrdily, že by do toho šly. Údajně mají zájem i pojišťovny, možná i někteří investoři. My si teď musíme rozmyslet, jak by to fungovalo.

Nařízeno zákonem to mít nebudou?

Ne, to ani nejde.



Neusne nápad s tím novým fondem několik dnů po eurovolbách teď o víkendu? Člověka to musí napadnout, když jste řekli, že jste našli 8,6 miliardy korun na vyšší rodičovský příspěvek. Mimochodem, kde přesně jste je našli?

Ty peníze nemají mašličku. To je 0,5 procenta rozpočtu a samozřejmě jsou úspory v provozu, v počtu státních úředníků, meziročně vyšší příjmy o sto miliard korun, takže ty peníze nemají mašličku.

Čeká vás teď tuhé jednání s odbory o zvýšení platů státních zaměstnanců. S čím na jednání s odbory půjdete?

To řekneme nejdříve jim.

Platí slib, že budete zvyšovat platy aspoň učitelům?

Samozřejmě. Platí, že učitelé budou mít v roce 2021 průměrný plat 45 tisíc, stejně jako platí, že důchodci budou mít průměrný důchod 15 tisíc v roce 2021.



Rozpočet na příští rok chcete navrhnout se schodkem 40 miliard korun. Máte ale trochu překvapivou komplikaci. Komunisté chtějí schodek nižší, do 30 miliard. Pokud to od nich není kamufláž a nechtějí s vládou vyjednat spíš něco jiného, než nižší schodek, je možné, že byste jim vyšli vstříc?

Ne. My máme velké investice na stole a předkládáme návrh, který snižuje zadlužení vůči HDP. Potřebujeme sehnat další peníze do ekonomiky na investice. Proto chceme rozvíjet PPP projekty, proto chceme aktivizovat Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, proto chceme ten národní investiční fond s bankami, takže není důvod, proč bychom měli ještě snižovat deficit.

Máte záložní variantu, s kým byste mohl prosadit rozpočet, kdyby to s KSČM nevyšlo?

Myslíte, že by někdo neschválil vyšší rodičovský příspěvek a navýšení důchodů o 900 korun? Tak to mu budu držet palce.

Dobře víte, že hlasování o rozpočtu, klíčovém zákonu roku, je politický akt, který ukazuje, které strany vládnou. Ještě jednou máte záložní variantu, když komunisté řeknou ne?

Nepřemýšlel jsem o tom. Jen říkám, že když nebude schválen rozpočet, tak jsme v situaci, kdy jsou na stole asi předčasné volby.

Nestrašíme, chceme bojovat za zájmy České republiky

Před volbami do Evropského parlamentu jste si nasadil červenou čepici s nápisem Silné Česko a se svým hnutím slibujete, že ochráníte Českou republiku. Neměli by alespoň demokratičtí politici přece jen méně strašit Evropskou unií a mluvit o ní vlídněji?

My nestrašíme. My říkáme, že chceme bojovat za zájmy České republiky v Evropské unii před různými nesmyslnými nápady jako jsou kvóty nebo jako jsou různé předpisy, jak máme nosit zbraně, náš průmysl před levnými dovozy ze zahraničí. Hlavně chceme, abychom prosadili naše představy z hlediska evropského rozpočtu.

Za jedno z hlavních témat jste před eurovolbami označil dvojí kvalitu potravin – rozdílnou v západních zemích a v nových členských státech Evropské unie. Kdy jste vy osobně přišel na to, že nějaký výrobek prodávaný v Česku mívá občas jiné složení a chuť, než ten, který je prodávaný ve stejném obalu jako v Německu? Až teď před volbami?

No teď, já jsem to samozřejmě nevnímal. Do obchodu chodím kupovat jen ovčí jogurt a žitný chleba, nic jiného nekupuji. Když se něco dozvím, tak to řeším. Takže já jsem zavolal řetězce a zajímám se o to. Šel jsem do Ústí nad Labem, tam jsem nakupoval, ptal jsem se lidí, jestli to tak je. Zjistili jsme, že rybí prsty stejné značky v téměř stejném obalu mají jinde vyšší obsah masa. Proč by to nemělo být stejné? Není možné, aby nám určovali nižší kvalitu potravin a lidé neměli možnost si koupit stejnou kvalitu jako v Německu.

Budete se zajímat nejen o stejnou kvalitu zboží prodávaného v zahraničí i u nás, ale i o to, aby všechny věci, které očekávají zákazníci, splňovaly i potraviny vyráběné v České republice?

Předpisy hygienické české jsou striktní a jedny z nejpřísnějších norem v Evropě a čeští výrobci vyrábějí to, co si naše řetězce přejí. Pokud chce řetězec párek s obsahem 94 nebo 96 procent masa, tak ho dostane, pokud chce obsah masa 40, tak ho dostane. Minimum českých výrobců vyváží, většina vyrábí jednu kvalitu, kterou prodává v Čechách, a dostat se na západní trhy je pro ně problém.

Určitě musíte vědět, že ty řetězce tlačí hlavně na to, aby mohly nabízet co nejlevnější zboží pro část zákazníků, kteří to vyhledávají v letákových akcích, protože nemají dost peněz.

Markety vám řeknou, jaký má ten výrobek být, jaký má obsah a často vám řeknou i přibližně obal. Postavení našich výrobců je diametrálně jiné než globálních výrobců.

Zůstane téma dvojí kvality potravin pro politiky zajímavé i po evropských volbách?

Určitě. Byla přijata kompromisní evropská směrnice, která není pro nás dobrá, proto to řešíme na úrovni České republiky zvláštní legislativou. Na úrovni Evropské unie uvidíme, kdo bude v europarlamentu, kdo bude v komisi.

Do Evropské komise navrhneme znovu Jourovou

Budete na post evropské komisařky znovu navrhovat Věru Jourovou? Už jste se o tom se sociálními demokraty bavili?

Ještě ne. Já jsem se na to ptal pana Hamáčka. Za hnutí ANO navrhneme paní Jourovou.



Jaký podle vás mohou mít evropské volby vliv na vaši vládu, můžeme v ní čekat další změny, kdyby nedopadly podle vašich představ?

Pevně doufám, že po volbách přestanou ty útoky a že se to nějak zklidní. Další změny ve vládě ne. My tam máme většinou nestraníky, ČSSD své vedení, tady je vidět rozdíl mezi tradiční demokratickou stranou a námi.

Kolik byste chtěl získat křesel pro ANO v eurovolbách?

Chtěli bychom vyhrát, křesla jsou až na druhém místě.



V zrcadle vidím člověka, který zestárl v politice o 20 let

Už jste přemýšlel o tom, kdo by jednou měl nahradit Miloše Zemana na Hradě, protože Zeman už nebude moci kandidovat?

Těch kandidátů je přece plný Senát.

Ve Strakově akademii kandidáta na Hrad nevidíte?

Tady ve Strakově akademii jsem ho nepotkal.

Když se ráno podíváte do zrcadla, nevidíte ho?

Ne, vidím člověka, který zestárl v politice o dvacet let, podělal si život a ještě mu za to každý nadává.