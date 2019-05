Babiš považuje Šmardovu nominaci za zvláštní, chce o ní s Hamáčkem mluvit

Zkušenosti v resortu kultury ovšem nemá, což už Šmarda sám přiznal. „Dozvěděl jsem se o té nominaci, kterou tedy považuji za zvláštní. Musím si přečíst koaliční smlouvu, co tam máme k nominaci ministrů z hlediska jejich odbornosti,“ řekl Babiš novinářům v noci v Bruselu.

„V této chvíli neznám životopis, ani jaké má předpoklady, aby vykonával tuto funkci. Ministerstvo kultury je specifický resort. Jde o to, aby kandidát funkci zvládl,“ doplnil. Kdy bude s Hamáčkem jednat, Babiš zatím neuvedl. Nominaci Šmardy kritizovali i někteří zástupci opozičních stran.

Šmardu Hamáček do vlády navrhl poté, co prezident Miloš Zeman odmítl přijmout demisi Antonína Staňka. Návrhu na odvolání ministra podle Ústavy vyhovět musí. Ústava ovšem nestanoví termíny, do kdy to musí udělat.

Že prezident odmítl přijmout Staňkovu demisi, nepovažuje Babiš za nic neobvyklého. „Stalo se to i za jiných prezidentů,“ uvedl. Hamáčkově žádosti, aby navrhl odvolání Staňka, ale vyhoví. „Budu samozřejmě postupovat podle koaliční smlouvy. Požádám o odvolání pana ministra kultury,“ uvedl.

Staněk v polovině měsíce oznámil, že rezignuje ke konci května poté, co čelil kritice za odvolání ředitelů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Podle prezidenta Staněk odhalil na ministerstvu kultury závažná ekonomická pochybení a neměl by být za to trestán.