Zeman považoval lídra ČSSD za skokana na lyžích, vyčetl jí Staňka

„Byl tak nevýrazný, že jsem si myslel, že se jedná o skokana na lyžích Pavla Ploce. Tím, že nebyl příliš výrazný, tak to způsobilo propad sociální demokracie,“ řekl Zeman. Sehnalová, které dal kroužek, byla dvojkou kandidátky ČSSD.

V eurovolbách letos stranu ale volilo 93 664 občanů, což znamenalo jen 3,95 procenta hlasů a především to, že se strana vůbec nedostala do Evropského parlamentu.



„Andrej Babiš říkal, že bude rád, když bude mít pět mandátů. Má šest, může být spokojen,“ uvedl prezident na adresu vládního ANO. Zeman kritizoval, že byla k volbám vůbec připuštěna strana ANO, vytrollíme europarlament a dokonce dosáhla na státní příspěvek, který je 30 korun za každý hlas při překročení jednoho procenta hlasů.



Organizátoři voleb by podle něj měli zabránit tomu, aby kandidovaly strany s téměř stejným názvem.

Pirátům Zeman popřál, aby v europarlamentu ukázali co umí. Zvolení europoslanci za SPD Ivan David a Hynek Blaško jsou podle něj to lepší, co v hnutí SPD je. „Nemohou být označováni za extrémisty,“ řekl Zeman.



Lídr kandidátky KDU-ČSL Pavel Svoboda podle něj vypadl, protože je „nudař“ „Obávám se, že nebyl příliš výrazný, ať už na sociálních sítích, či jinde,“ řekl prezident Miloš Zeman na Žofíně.