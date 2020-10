Babiš musí ještě zlomit výhrady prezidenta Zemana k výměně Prymuly

11:46

K výměně ministra zdravotnictví Romana Prymuly za nového ministra musí ještě předseda vlády Andrej Babiš vyřešit výhrady prezidenta Miloše Zemana. Je to totiž právě hlava státu, která významně vstupuje do výměny ministrů. Zeman to už ostatně předvedl, když ČSSD marně usilovala o to, aby kulturu místo Antonína Staňka vedl místopředseda Michal Šmarda.