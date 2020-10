Šedo, nebo Blatný? Prymulu nahradí expert s mezinárodními zkušenostmi

„Nikdo není nenahraditelný, ani já. Jsem přesvědčen, že tuhle situaci zvládneme. Přijdu s urychleným řešením, budeme se snažit najít náhradu,“ řekl odpoledne premiér Babiš.

O jménu nástupce Romana Prymuly už je nejspíše jasno, premiér jeho životopis předložil prezidentu Miloši Zemanovi.

„Je to velice dobrý kandidát má mezinárodní zkušenosti,“ řekl Babiš po jednání s prezidentem v Lánech. O koho přesně však jde, premiér odmítl sdělit. Prezident se s ním sejde v úterý, do úřadu by ho Babiš rád uvedl ve čtvrtek.

O tom, kdo Prymulu nahradí, se spekuluje od dnešního dopoledne. Jako první byli zmíněni Prymulovi náměstci Aleksi Šedo a Alena Šteflová.

Premiérem Babišem zmíněnou praxi ze zahraničí má právě i náměstek Šedo. Ten na ministerstvo nastoupil začátkem září a ve funkci náměstka pro zdravotní péči nahradil právě Prymulu.

Před nástupem na ministerstvo působil Šedo od roku 2012 jako děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Mimo práci na univerzitě v Praze působil v devadesátých letech i jako profesor na univerzitách v italské Pise a v Paříži. V lékařské praxi se věnuje zejména experimentální onkologii.

Na úřad vlády v pátek po jedné hodině odpoledne dorazil docent Jan Blatný z Fakultní nemocnice v Brně. Za jakým účelem na úřad vlády dorazil však novinářům nechtěl sdělit. Na místo ministra zdravotnictví ho podle zdroje MF DNES měl navrhnout ředitel brněnské nemocnice Jaroslav Štěrba.

Že by novým ministrem měl být právě hematolog Blatný píše i server lidovky.cz. Právě jeho životopis měl premiér Babiš prezidentu Zemanovi předat. Blatný je dětský hematolog, zaměřuje se na léčbu dětí s touto poruchou srážlivosti krve. Je přednostou oddělení dětské hematologie a biochemie a zdravotnickým náměstkem pro pracoviště Dětská nemocnice Fakultní nemocnice v Brně.

Jan Blatný před Úřadem vlády │ Foto: MAFRA / Dan Materna

Mluvilo se i o tom, že možným nástupcem Prymuly by mohl být epidemiolog Rastislav Maďar. Ten na resortu zdravotnictví působil do letošního srpna jako člen pracovní skupiny ministra zdravotnictví pro uvolňování karanténních opatření. Na vlastní žádost však ve funkci skončil.



Nejkratší působení ministrů Karolína Peake, ministryně obrany, ve funkci 8 dní. Taťána Malá, ministryně spravedlnosti, ve funkci 13 dní. Helena Třeštíková, ministryně kultury, ve funkci 15 dní. Petr Krčál, ministr práce a sociálních věcí, ve funkci 21 dní. Roman Prymula, ministr zdravotnictví, ve funkci (zatím) 33 dní.

V kruzích ministerstva zdravotnictví se výrazněji spekulovalo i o řediteli Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Davidu Feltlovi, ten však podle informací ČT nabídku odmítl.

Skloňované je i jméno současného ředitele Fakultní nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka (ČSSD). Ten však pro ČT odmítl, že by nabídku na vedení resortu zdravotnictví dostal. Neúspěšný kandidát v nedávných volbách do Senátu post ministra zdravotnictví zastával mezi lety 2016 a 2017.

Spekulace o možném postu ministra odmítl i vědec a lékař Marián Hajdúch, který na ministerstvu zdravotnictví pomáhal s projektem chytré karantény. Na dotaz iDNES.cz odpověděl, že nabídku na post šéfa ministerstva zdravotnictví nedostal.

Češi sází, kdo bude ministr

Na tom, kdo by mohl nahradit ministra zdravotnictví Romana Prymulu, už Češi stihli prosázet desítky tisíc korun. Uvedl to mluvčí kanceláře Fortuna Petr Šrain. Největší šanci má dle bookmakerů šéf motolské nemocnice Miloslav Ludvík, následují náměstek a biochemik Aleksi Šedo nebo epidemiolog Rastislav Maďar.

Krátce po půl jedné je podle sázkařů favoritem bývalý ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, na nějž je kurz 1,5. Podle bookmakerů mají šanci také zmínění náměstek Šedo, epidemiolog Maďar, ale i hlavní hygienička Jarmila Rážová.

„Je to velice živá sázka, tématem v tuto chvíli žije celá společnost, což je vidět i na zájmu sázkařů,“ uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain. Oproti obvyklým sázkám je podle něj zájem nadprůměrný, už během první hodiny stihli Češi na novém ministru prosázet desítky tisíc korun.



Dalšími kandidáty, na které lidé mohou vsadit, jsou například evoluční biolog Jaroslav Flegr (kurz 30), vicepremiér Karel Havlíček (kurz 55) nebo Jan Hamáček (kurz 100). Fortuna nabízí i možnost, že Roman Prymula ve funkci zůstane, nebo že se vrátí Adam Vojtěch.

VIDEO: Premiér Andrej Babiš: Nemůžem kázat vodu a pít víno (23. října 2020):