Miloslav Ludvík

16:51, aktualizováno 25. února 2025 7:37

Bývalý ředitel Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík se v barvách ČSSD angažoval i v komunální politice. Od listopadu 2016 byl rok i ministrem zdravotnictví. Motolskou nemocnici vedl od května 2000 do listopadu 2016 a poté ještě do prosince 2017 do 24. února 2025. Z funkce ho odvolal ministr zdravotnictví, protože byl Ludvík údajně obviněn kvůli úplatkům.