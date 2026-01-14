Karel Havlíček se narodil 16. srpna 1969 v Českých Budějovicích. Inženýrský titul získal na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického. Následně obhájil tituly MBA na Prague International Business School, doktorát na Fakultě podnikohospodářské pražské Vysoké školy ekonomické a tamtéž na Fakultě financí a účetnictví se habilitoval jako docent.
Už během studií i po nich pracoval ve vysokých manažerských pozicích v řadě firem, zasedal také v několika radách zaměřených na obchod a stál u zrodu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Rovněž se angažuje i v akademické sféře, spjat je zejména s pražskou Vysokou školou finanční a správní, kde zastával pozici děkana.
Karel Havlíček v politice
- V dubnu 2019 jej premiér Andrej Babiš jako nestraníka vybral na funkci ministra průmyslu a obchodu
- Ve stejné době se stal řadovým místopředsedou vlády.
- Na konci dubna 2019 spolu s Alenou Schillerovou převzal funkci prvního místopředsedy vlády po Richardu Brabcovi.
- V lednu 2020 byl pověřen řízením ministerstva dopravy.
- Ve sněmovních volbách 2021 byl lídrem hnutí ANO 2011 ve Středočeském kraji, získal 22 592 preferenčních hlasů a byl zvolen poslancem.
- Do hnutí ANO vstoupil krátce po volbách. V únoru 2022 jej poslanci zvolili místopředsedou Sněmovny
- Ve sněmovních volbách v říjnu 2025 vedl kandidátku hnutí ANO v Praze a obhájil poslanecký mandát.
- V prosinci 2025 jej prezident Petr Pavel jmenoval do funkce ministra průmyslu a obchodu. Od stejné doby také zastává post prvního místopředsedy ve třetí vládě Andreje Babiše.