Karel Havlíček

Autor:
  13:10
Ekonom a politik Karel Havlíček je od prosince 2025 ministrem průmyslu a obchodu ve vládě zakladatele hnutí ANO Andreje Babiše. V čele resortu stojí už podruhé, zároveň je prvním místopředsedou vlády i samotného hnutí.
Fotogalerie13

Prezident Petr Pavel jmenuje novou vládu. Na snímku přichází na Hrad Karel Havlíček (ANO), který bude jmenován ministrem průmyslu a obchodu. (15. prosince 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Karel Havlíček se narodil 16. srpna 1969 v Českých Budějovicích. Inženýrský titul získal na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického. Následně obhájil tituly MBA na Prague International Business School, doktorát na Fakultě podnikohospodářské pražské Vysoké školy ekonomické a tamtéž na Fakultě financí a účetnictví se habilitoval jako docent.

Už během studií i po nich pracoval ve vysokých manažerských pozicích v řadě firem, zasedal také v několika radách zaměřených na obchod a stál u zrodu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Rovněž se angažuje i v akademické sféře, spjat je zejména s pražskou Vysokou školou finanční a správní, kde zastával pozici děkana.

Karel Havlíček v politice

  • V dubnu 2019 jej premiér Andrej Babiš jako nestraníka vybral na funkci ministra průmyslu a obchodu
  • Ve stejné době se stal řadovým místopředsedou vlády.
  • Na konci dubna 2019 spolu s Alenou Schillerovou převzal funkci prvního místopředsedy vlády po Richardu Brabcovi.
  • V lednu 2020 byl pověřen řízením ministerstva dopravy.
  • Ve sněmovních volbách 2021 byl lídrem hnutí ANO 2011 ve Středočeském kraji, získal 22 592 preferenčních hlasů a byl zvolen poslancem.
  • Do hnutí ANO vstoupil krátce po volbách. V únoru 2022 jej poslanci zvolili místopředsedou Sněmovny
  • Ve sněmovních volbách v říjnu 2025 vedl kandidátku hnutí ANO v Praze a obhájil poslanecký mandát.
  • V prosinci 2025 jej prezident Petr Pavel jmenoval do funkce ministra průmyslu a obchodu. Od stejné doby také zastává post prvního místopředsedy ve třetí vládě Andreje Babiše.

* 16. srpna 1969, České Budějovice

Je ženatý a má dvě děti.
Je velkým fanouškem rockové a folkové hudby, o níž příležitostně psal články.
Mluví anglicky, německy, rusky a částečně španělsky, francouzsky a čínsky.

Články:
Kdo je kdo ve vládě Andreje Babiše

Karel Havlíček se představil prezidentovi Pavlovi

Vláda rozhodne o dostavbě JE Temelín

Havlíček obnovuje podporu živnostníků a malých podnikatelů

Havlíček připustil konec muniční iniciativy

Rychlovlak do Pardubic je mimo realitu, říká Havlíček

Další z kategorie

Karel Havlíček

Prezident Petr Pavel jmenuje novou vládu. Na snímku přichází na Hrad Karel...

Ekonom a politik Karel Havlíček je od prosince 2025 ministrem průmyslu a obchodu ve vládě zakladatele hnutí ANO Andreje Babiše. V čele resortu stojí už podruhé, zároveň je prvním místopředsedou vlády...

14. ledna 2026  13:10

Babiš prozradil detaily muniční iniciativy. Ten člověk neví, co dělá, zuří Fiala

Zasedání vlády Andreje Babiše (ANO) a jednání koaliční rady. (12. ledna 2026)

České firmy v muniční iniciativě pro Ukrajinu zajistily vojenský materiál za 274 miliard korun, řekli po jednání kabinetu novinářům premiér Andrej Babiš a vicepremiér Karel Havlíček. Podle Babiše...

12. ledna 2026  15:20

Vláda rozhodne o stavbě bloků v Temelíně. Chceme vidět nabídky, řekl Havlíček

Prezident Petr Pavel jmenuje novou vládu. Na snímku přichází na Hrad Karel...

Vláda v příštím roce rozhodne o stavbě dvou nových jaderných bloků v Temelíně. V případě schválení výstavby by následně měla aktivovat opci, která je součástí smlouvy s korejskou firmou KHNP ke...

8. ledna 2026  9:33

Premiér navrhne Turka na ministra životního prostředí, oznámil Havlíček

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Premiér Andrej Babiš podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka navrhne prezidentovi Filipa Turka do čela ministerstva životního prostředí. V tuto chvíli to platí, řekl v České televizi Havlíček....

4. ledna 2026  13:40,  aktualizováno  14:21

Národní záruka je zpět. Havlíček obnovuje podporu živnostníků a malých podnikatelů

Karel Havlíček (ANO) v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News

Obnovení stěžejního produktu, který má usnadnit živnostníkům a malým a středním firmám přístup k úvěrům, oznámil nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Jeden z nejúspěšnějších záručních...

18. prosince 2025

Šest stovek za každou megawatthodinu. Jak Češi příští rok ušetří za elektřinu

ilustrační snímek

Rozhodnutí vlády převést poplatek za obnovitelné zdroje z faktur spotřebitelů na státní rozpočet bude mít na zákazníky od příštího roku bezprostřední a jednoduše spočítatelný dopad. Na každé...

16. prosince 2025  15:34

Pavel jmenoval Babišovu vládu. Měli bychom být konstruktivní v NATO, řekl

Společná fotografie nově jmenované vlády a prezidenta Petra Pavla. (15....

Po čtyřech letech se vrací moc v zemi do rukou předsedy ANO Andreje Babiše. Prezident Petr Pavel jmenoval novou vládu, na níž se dohodlo hnutí ANO, které suverénně vyhrálo volby do Sněmovny, s hnutím...

15. prosince 2025  5:03,  aktualizováno  9:30

Ve stáncích bylo přes 300 kilogramů pyrotechniky, obchodní inspekce je zavřela

ilustrační snímek

Inspektoři České obchodní inspekce odhalili v Hatích u Znojma vážné porušení zákona. Ve dvou stáncích se zábavní pyrotechnikou našli téměř 300 kilogramů výbušných složek, přestože povolený limit na...

12. prosince 2025  15:12

Na Hrad měl jet i na invalidním vozíku, řekl Babiš k Turkově vyhřezlé ploténce

Na nádvoří Pražského hradu odpovídá nově jmenovaný premiér Andrej Babiš na...

Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš řekl, že ho čestný prezident Motoristů Filip Turek informoval o své náhlé zdravotní indispozici, přičemž mu šéf ANO doporučil, aby se i přes své zranění dostavil...

11. prosince 2025  17:38

Nová koalice na Turkovi jako ministrovi trvá dál, potvrdili Havlíček i Šťastný

Máme dojednanou koaliční smlouvu a definitivně i program budoucí vládu,...

Strany sestavující budoucí vládu trvají na nominaci čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka na ministra. Potvrdili to po koaličním jednání poslanci Karel Havlíček z ANO i Boris Šťastný z...

8. prosince 2025  14:53,  aktualizováno  17:08

Havlíček má za neudržitelné emisní povolenky, Schillerové vadí práce načerno

Karel Havlíček reaguje na otázky novinářů po setkání s prezidentem Petrem...

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě tři kandidáty ANO do nové vlády Andreje Babiše. „Motorem růstu nemůže být stát ani vláda, motorem růstu může být pouze privátní sektor,“ řekl Karel Havlíček,...

1. prosince 2025  5:53,  aktualizováno  15:35

Senátorský klub ANO po roce odmítání přijal Zwyrtek Hamplovou

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová na diskusním večeru Za názor do basy? Jak se...

Senátorský klub ANO se ve středu rozrostl na patnáct členů. Přijal mezi sebe senátorku Janu Zwyrtek Hamplovou (za Nezávislé), která o vstup do frakce neúspěšně žádala už po loňských senátních...

26. listopadu 2025  10:29

Bez stejných podmínek pro všechny nepřežijeme, žádají oceláři levnější elektřinu

"Proč industriální fotografie? Asi proto, že žiji ve městě, kterému dominují...

Ani několik týdnů po oznámení německé vlády, že se po Novém roce chystá výrazně snížit ceny elektřiny pro energeticky náročné podniky, se na české straně neděje prakticky nic. Zástupci vlády v demisi...

25. listopadu 2025  11:36

Nominace na ministerské posty schválí nová koalice v úterý, uvedl Havlíček

Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček, Alena Schillerová a...

Andrej Babiš by se měl v příštím týdnu sejít s prezidentem Petrem Pavlem a představit konkrétní jména ministrů, kteří by měli být součástí nové vlády. Karel Havlíček v pořadu Otázky Václava Moravce...

23. listopadu 2025  13:15

Premiér jedině Babiš, Turek se dál řeší, prozradil k jednáním o nové vládě Havlíček

Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček. (19. listopad 2025)

„Pokud nenastane nic mimořádného, vláda bude uspořádána v podobné době jako v roce 2021, předpokládám tedy někdy kolem půlky prosince,“ uvedl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček v pořadu Za pět...

22. listopadu 2025  13:09

Konec eurošprtství. Nová vláda brzdí plány na rozšíření nového zabezpečovače

Premium
Tempo výstavby zabezpečovače ETCS poleví.

Na sklonku minulého roku se tuzemská železnice připravovala na spuštění jednotného evropského zabezpečovače ETCS na páteřních trasách. Panovaly obavy, že by přechod nemusel být hladký a že by velké...

20. listopadu 2025

Pavel chce jiného premiéra, pokud se střet zájmů nevyřeší. Havlíček: Babiš je jediný

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Prezident Petr Pavel. (17....

Pokud by předseda hnutí ANO Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak by prezident Petr Pavel chtěl, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na předsedu vlády. Řekl to v...

17. listopadu 2025  10:04,  aktualizováno  12:20

Nákup stíhaček F-35 je rozhodnutá záležitost, prohlásil Havlíček

Letoun F-35A Lightning II Demonstration Team amerických vzdušných sil

Nákup amerických letounů F-35 je rozhodnutá záležitost, je ale třeba udělat vše pro maximální zapojení českého průmyslu. Na konferenci Prague Security Dialogue, kterou pořádá think-tank hnutí ANO...

13. listopadu 2025  11:20

Pavel má slušné šance obhájit mandát, ukázal průzkum. Lidé by si přáli i Ebena

Prezident Petr Pavel během setkání se svým slovenským protějškem Peterem...

Ideální prezident je podle Čechů nestranný, čestný, vzdělaný a má reprezentativní vystupování, ukázal průzkum společnosti STEM/MARK. Podle průzkumu by měl prezident Petr Pavel značné šance znovu...

13. listopadu 2025

Havlíček viní vládu z podvodu s rozpočtem. Předložte ho, vyzvali Pavel i STAN

Zástupci stran ANO, SPD a Motoristů pokračují v koaličním jednání o státním...

Spor o rozpočet na příští rok zaměstnává politiky. Jednala i něm nová koalice ANO, SPD a Motoristů. „Je tam zcela zjevný nesoulad, a troufám si tvrdit podvod, v rámci rozpočtu na výzkum, vývoj a...

11. listopadu 2025  6:10,  aktualizováno  16:55

Naše pomoc Ukrajině má pokračovat, říká Pavel. Oponoval i sundání její vlajky

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou (vpravo) a primátorkou Karlových Varů...

Prezident Petr Pavel nesouhlasí s tím, že nový předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura nechal sundat vlajku Ukrajiny a že se stejnou věc chystá udělat i první místopředseda ANO Karel Havlíček, až...

10. listopadu 2025  18:01,  aktualizováno  18:15

Havlíček připustil konec muniční iniciativy i ukrajinských vlajek na resortech

Karel Havlíček z hnutí ANO (14. října 2025)

Stažení ukrajinské vlajky z budovy Sněmovny, které nařídil nový předseda Tomio Okamura (SPD), vyvolalo vlnu kritiky. Místopředseda ANO Karel Havlíček v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News...

9. listopadu 2025  11:40,  aktualizováno  13:45

Rychlovlak do Pardubic? Nová vláda s ním nepočítá. Je mimo realitu, říká Havlíček

Takto by jednou mohly uhánět rychlovlaky Polabím. Tamní starostové obcí jsou...

S plánovaným spojením Prahy s polskou Vratislaví vysokorychlostními vlaky nastupující vláda nepočítá. Spokojeny jsou zejména obce v okolí plánovaného ramene do Pardubic.

5. listopadu 2025  15:24

108 poslanců ANO, SPD a Motoristů musí podepsat dodatek koaliční smlouvy

Po jednání ANO, SPD a Motoristů sobě o společné vládě

Před tajnou volbou šéfa Sněmovny, na kterého budoucí koalice ANO, SPD a Motoristů sobě nominuje předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru, budou všichni poslanci rodící se koalice podepisovat dodatek koaliční...

30. října 2025  11:45

Vše funguje podle plánu, řekl Babiš na Hradě. Nechce rozpočtové provizorium

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Hrad, kde hovořil s prezidentem...

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš informoval prezidenta Petra Pavla o dosavadních výsledcích vyjednávání o koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů sobě. Mluvili také o programových prioritách budoucího...

27. října 2025  6:05,  aktualizováno  10:35

Babiš v zásadě souhlasí s podobou programu budoucí vlády, řekl Havlíček

Tisková konference hnutí ANO primárně k Evropské radě. Andrej Babiš, Alena...

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš s předjednanou podobou programu možné vlády ANO, SPD a Motoristů sobě v zásadě souhlasí. České televizi to v neděli v podvečer řekl...

26. října 2025  19:22

Program vlády ANO, SPD a Motoristů je na světě. Finiš online, možné jen dílčí změny

Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Petr Macinka (Motoristé sobě). (24....

Vyjednavači hnutí ANO, SPD a Motoristů se v zásadě dohodli na programu vlády těchto stran, redakci iDNES.cz to sdělil šéf Motoristů Petr Macinka a místopředseda ANO Karel Havlíček. Podle něj materiál...

25. října 2025  16:38,  aktualizováno  17:16

ANO, SPD a Motoristé dokončují vládní program. Vědu a digitalizaci řeší online

První místopředseda ANO Karel Havlíček a místopředsedkyně Alena Schillerová po...

Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě o programu pro vědu a digitalizaci o víkendu vyjednávají online, k tématům patří i zajištění kyberbezpečnosti s ohledem na hybridní hrozby. Informoval o tom v...

25. října 2025  14:21

Odmítneme migrační pakt, nás nebude řídit Evropská unie, řekl Havlíček

Programová jednání ANO, SPD a Motoristů pokračují debatou o dopravě a...

Při jednání o programu nové vlády se hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě shodují na nutnosti odmítnout migrační pakt Evropské unie a nelegální migraci. „Nás nebude řídit Evropská unie. Budeme respektovat...

22. října 2025  5:55,  aktualizováno  17:50

Shoda je na věku odchodu do důchodu 65 let i na přidání peněz do zdravotnictví

Zástupci stran ANO, Motoristé a SPD pokračují v jednání o obsazení postů ve...

V jednání o programu vznikající vlády Andreje Babiše pokračovali v úterý vyjednavači ANO, SPD a Motoristů. Na programu byla témata zdravotnictví, práce a sociální věci, zemědělství a sport. Strany...

21. října 2025  5:55,  aktualizováno  18:48

Jak se rodí vládní program: finance, obrana a průmysl za den, spokojeno je ANO i SPD

ANO, Motoristé a SPD jednají o programu. Debaty v pondělí vyjednavači započali...

Ve Sněmovně v pondělí pokračovalo vyjednávání ANO, SPD a Motoristů o programu vlády. Prvním tématem byly finance, poté se zástupci začali zabývat průmyslem a hospodářstvím. Den zakončili obranou....

20. října 2025  7:49,  aktualizováno  18:01

Babiš si vzal čtyři dny dovolené. Dává tím čas Motoristům, shodují se politologové

Tisková konference hnutí ANO primárně k Evropské radě. Andrej Babiš, Alena...

Vyjednávání o možné budoucí vládě pokračuje. Hlavní aktér a pravděpodobný příští premiér, šéf hnutí ANO Andrej Babiš, si však vzal na několik dní dovolenou. V novém videu na sociální síti ujistil, že...

20. října 2025  11:17

Babiš si příští týden bere dovolenou, jednání povedou Havlíček a Schillerová

Videoposelství Andreje Babiše (19. října 2025)

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš ve svém pravidelném videopříspěvku na sociálních sítích oznámil, že si příští týden bere dovolenou. Opět se také opřel do končící vlády...

19. října 2025  13:44,  aktualizováno  14:23

Zdá se mi, že jste nervózní, tvrdil Rakušan. Špiníte čisté, oponoval Macinka

Lídr hnutí STAN Vít Rakušan před začátkem předvolební debaty na televizi Nova....

V pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se utkali končící ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS), dosluhující ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), předseda strany Motoristé sobě Petr...

19. října 2025  11:09,  aktualizováno  12:06

Koalice zastaví růst odvodů OSVČ, zlevní elektřinu a odmítne emisní povolenky

Tisková konference z vyjednávání vzniku nové vlády Hnutí ANO, SPD a Motoristé....

První, co chce vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů změnit, jsou podle místopředsedkyně ANO, a zřejmě budoucí ministryně financí Aleny Schillerové, odvody na sociální pojištění. Po jednání, které...

15. října 2025  5:26,  aktualizováno  20:35

Jiná varianta než s SPD a Motoristy není. Havlíček o skládání vlády i Turkovi

Premium
Karel Havlíček z hnutí ANO (14. října 2025)

Hnutí ANO dalo podle místopředsedy Karla Havlíčka Motoristům čas, aby očistili svého čestného prezidenta Filipa Turka, nebo přišli s novým kandidátem na ministra zahraničí. Motoristé na to mají...

15. října 2025
Témata: Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), Dukovany, Energetický regulační úřad (ERÚ), Eva Decroix, frakce, invalidní vozík, koalice, koaliční smlouva, Lockheed Martin F-35 Lightning II, Marek Výborný, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, ministr životního prostředí, NATO, Nizozemsko, průzkum, Starostové a nezávislí (STAN), střet zájmů, Tomio Okamura, Ukrajina

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.